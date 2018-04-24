В России стартовала программа поддержки IT-проектов благотворительных движений

Центр поддержки социальных предпринимателей и некоммерческих организаций Impact Hub Moscow и телекоммуникационная компания ПАО «Ростелеком» запустили программу «Цифровая помощь» для поддержки IT-инициатив некоммерческих организаций и гражданских активистов. Проект нацелен на поиск разработчиков, готовых low bono (оказание услуг по сниженной цене) решить технические задачи благотворительных проектов. О старте программы, которая продлится до 15 июля 2018 года, сообщается на сайте «Ростелекома».

"Мы стремимся поддержать ненадуманные инициативы некоммерческих организаций и активистов. Это те из них, которые участники развивали бы и без нас. Но с нашей поддержкой они смогут делать это быстрее, дешевле и качественнее. Надеемся, что результаты проектов повлияют на эффективность внутренних процессов и рост возможностей для участников, на появление моделей для тех НКО, которые будут наблюдать за программой извне. Мы не хотим делать проекты «в стол». Мы хотим гарантировать специалистам, которые вызвались помогать участникам, что их результаты принесут пользу обществу. Мы с нашим партнером ПАО «Ростелеком» говорим об программе, как о пилотной, а, значит, хотим продолжения. Надеемся, что в будущем расширится количество мест для НКО", — рассказала "+1" координатор программы «Цифровая помощь» из Impact Hub Moscow Анна Арзамасова.

Как отмечается на сайте Impact Hub Moscow, НКО и гражданским активистам сложно нанимать технических специалистов из-за их высокой стоимости на рынке труда. Программа «Цифровая помощь» поможет найти разработчиков-волонтеров для решения технических задач благотворительных проектов. При этом Impact Hub Moscow и «Ростелеком» обеспечат получение стипендий специалистам-добровольцам.

В программе примут участие центр «Антон тут рядом» из Санкт-Петербурга, который содействует решению проблем людей с аутизмом, санкт-петербургское некоммерческое партнерство «Е. В. А.», помогающее женщинам с ВИЧ, гепатитами и туберкулезом, московские гражданские активисты Мария Черных, Анна Городецкая и Дмитрий Утуки, Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А. В. Шипулина из Екатеринбурга, Фонд «Рауль», занимающийся социальной адаптацией выпускников коррекционных домов из Санкт-Петербурга.

У каждого участника есть определенные проблемы, связанные с организацией работы, оценкой эффективности программ и повышением качества помощи благополучателям и требующие привлечения IT-специалистов. В частности, центру «Антон тут рядом» необходимо через дата-анализ оценить эффективность программы сопровождаемого проживания подопечных. Партнерству «Е. В. А.» необходимо создать чат-бот для информирования людей о ВИЧ. Активисты из Москвы создают фандрайзинговую площадку для НКО «Мерчизм», для которой нужен личный кабинет b2b-клиента. Фонд по поддержке спорта в Свердловской планирует запустить образовательный онлайн-лекторий для НКО, а фонд «Рауль» — интеллектуальную бот-систему для координации волонтеров.

После завершения программы каждый участник опубликует ее результаты.

Материал предоставлен проектом "+1".