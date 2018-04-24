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Игроки «Тосно» угадывают песни Oxxxymirona, Ленинграда и Киркорова. Видео
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Игроки «Тосно» угадывают песни Oxxxymirona, Ленинграда и Киркорова. Видео
Спорт-Экспресс
49 минут назад
Комментарии
Футболисты «Тосно»
Неманья Миюшкович
и
Александр Макаров
приняли участие в музыкальной викторине. Игроки угадывали песни Oxxxymirona, группы «Ленинград»,
Филиппа Киркорова
и других. Победу одержал Макаров.
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