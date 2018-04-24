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Игроки «Тосно» угадывают песни Oxxxymirona, Ленинграда и Киркорова. Видео
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Игроки «Тосно» угадывают песни Oxxxymirona, Ленинграда и Киркорова. Видео 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Футболисты «Тосно» Неманья Миюшкович и Александр Макаров приняли участие в музыкальной викторине. Игроки угадывали песни Oxxxymirona, группы «Ленинград», Филиппа Киркорова и других. Победу одержал Макаров.
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