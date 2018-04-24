Сафронова: очень важно найти девочек, способных идти дальше, это наше будущее

Главный тренер сборной России среди девушек не старше 17 лет Светлана Сафронова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову прокомментировала перспективы своих подопечных.

«Это у нас уже третий набор. Первым были 1994-95 годы рождения, затем 1998-99, а сейчас играет третий набор 2002-03 годов. Из 26 человек в списке сборной России 12 прошли через наши руки. Это очень хорошо. Это ещё без наших маленьких. Думаю, что очень важно найти на этом уровне девочек, которые способны идти дальше и добиваться успехов. Сильно хвалить нынешний набор не хочу, а то они слишком задерут голову, но пять-шесть человек среди них способны дорасти до основной сборной года через три. Это наше будущее», — сказала Сафронова.