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Сафронова: очень важно найти девочек, способных идти дальше, это наше будущее
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Сафронова: очень важно найти девочек, способных идти дальше, это наше будущее 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер сборной России среди девушек не старше 17 лет Светлана Сафронова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову прокомментировала перспективы своих подопечных.
«Это у нас уже третий набор. Первым были 1994-95 годы рождения, затем 1998-99, а сейчас играет третий набор 2002-03 годов. Из 26 человек в списке сборной России 12 прошли через наши руки. Это очень хорошо. Это ещё без наших маленьких. Думаю, что очень важно найти на этом уровне девочек, которые способны идти дальше и добиваться успехов. Сильно хвалить нынешний набор не хочу, а то они слишком задерут голову, но пять-шесть человек среди них способны дорасти до основной сборной года через три. Это наше будущее», — сказала Сафронова.
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