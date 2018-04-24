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Олег Лужный: Понятия не имею, откуда слухи об «Эвертоне»
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Олег Лужный: Понятия не имею, откуда слухи об «Эвертоне» 

Советский спорт 1 час назад
«А при чем здесь „Эвертон“? Я понятия не имею, откуда эти слухи. Согласился бы я войти в тренерский штаб Венгера? Когда поступит конкретное предложение — тогда буду думать.
Не спешите прощаться с Венгером. Возможно, он еще передумает и не покинет „Арсенал“, — цитирует Лужного „Футбол 24“.
СМИ: Лужный может стать ассистентом Венгера в „Эвертоне“
Ранее украинец выступал за „Арсенал“ под руководством Венгера на позиции защитника и выигрывал чемпионат Англии. Всего 49-летний Лужный провел за „канониров“ 75 матчей.
Напомним, что Арсен Венгер, объявил о том, что покинет „Арсенал“ по окончании сезона.
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