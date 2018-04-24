Количество выданных паспортов болельщика ЧМ-2018 достигло полумиллиона

МОСКВА, 24 апреля. / ТАСС /. Количество выданных паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года достигло полумиллиона. Об этом на совещании о ходе подготовки к чемпионату мира сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак

Паспорт болельщика — нововведение России как страны— хозяйки чемпионата мира по футболу. Паспорт болельщика представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый зритель, купивший билет на матчи ЧМ-2018.

"Количество зарегистрированных болельщиков превысило 600 тысяч, количество выданных паспортов составило примерно полмиллиона", — сказал Пак.

Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами, которые примут матчи ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Паспорт болельщика применялся при проведении Кубка конфедераций.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.