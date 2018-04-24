На стадионе «Самара Арена» приступили к разметке футбольного поля

Во вторник, 24 апреля на стадионе «Самара Арена» приступили к разметке футбольного поля, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области в twitter.

Также специалисты готовятся устанавливать скамьи для команд и медицинского персонала.

Совсем скоро на стадионе развернутся футбольные страсти. Первый тестовый матч «Крылья Советов» — «Факел» состоится 28 апреля.