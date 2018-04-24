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На стадионе «Самара Арена» приступили к разметке футбольного поля
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На стадионе «Самара Арена» приступили к разметке футбольного поля 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 24 апреля на стадионе «Самара Арена» приступили к разметке футбольного поля, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области в twitter.
Также специалисты готовятся устанавливать скамьи для команд и медицинского персонала.
Совсем скоро на стадионе развернутся футбольные страсти. Первый тестовый матч «Крылья Советов» — «Факел» состоится 28 апреля.
В торжественном открытии первой на «Самара Арене» игры примут участие заслуженные ветераны спорта — Равиль Аряпов, Андрей Каряка и Валерьян Панфилов. Все трое они нанесут символический первый удар по мячу перед началом матча.
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