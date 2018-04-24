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Минобороны показало новейшие российские броневики
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Минобороны показало новейшие российские броневики 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Министерство обороны продемонстрировало видео с тремя новыми бронеавтомобилями: «Медведь», праворульная и медицинская версии броневика «Тигр».
Один из них — ВПК-3924 «Медведь» с высокой степени защищенности, предназначенный для транспортировки, десантирования и огневого прикрытия до восьми бойцов.
Также представлены праворульная и медицинская версии броневика «Тигр». Бронированная «скорая помощь» может перевозить до восьми пациентов. Она предназначена для МЧС, но уровень защиты машины позволит применять эту машину для транспортировки до восьми раненых с поля боя.
Видео опубликовано RT.
Российский спецназ получил новейшие бронетранспортеры «Медведь» в ноябре 2017 года. В июне сообщалось, что армия России получила броневики «Тигр-М» с новым боевым модулем.
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