Минобороны показало новейшие российские броневики

Министерство обороны продемонстрировало видео с тремя новыми бронеавтомобилями: «Медведь», праворульная и медицинская версии броневика «Тигр».

Один из них — ВПК-3924 «Медведь» с высокой степени защищенности, предназначенный для транспортировки, десантирования и огневого прикрытия до восьми бойцов.

Также представлены праворульная и медицинская версии броневика «Тигр». Бронированная «скорая помощь» может перевозить до восьми пациентов. Она предназначена для МЧС , но уровень защиты машины позволит применять эту машину для транспортировки до восьми раненых с поля боя.

Видео опубликовано RT.

Российский спецназ получил новейшие бронетранспортеры «Медведь» в ноябре 2017 года. В июне сообщалось, что армия России получила броневики «Тигр-М» с новым боевым модулем.