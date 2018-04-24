Галимов рассудит «Зенит» и ЦСКА в 28-м туре РФПЛ 

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Проворов, Задоров, Панарин и Наместников могут пропустить ЧМ-2018

Сафронова: очень важно найти девочек, способных идти дальше, это наше будущее

Россия может на 5 лет получить финал женского Кубка мира по прыжкам с трамплина