Галимов рассудит «Зенит» и ЦСКА в 28-м туре РФПЛ 

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура чемпионата России.
28 апреля (суббота)
«Арсенал» — «Анжи»: судья — Карасёв Сергей (Москва); ассистенты судьи — Аверьянов Антон (Москва), Калугин Тихон (Москва); резервный судья — Чернов Роман (Москва); инспектор — Румянцев Алексей (Санкт-Петербург).
29 апреля (воскресенье)
«Амкар» — «Спартак»: судья — Левников Кирилл (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Семенов Вячеслав (Гатчина), Лебедев Алексей (Санкт-Петербург); резервный судья — Сухой Алексей (Люберцы); инспектор — Баскаков Юрий (Московская область).
«Зенит» — ЦСКА: судья — Галимов Роман (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Гаврилин Максим (Владимир), Лунев Алексей (Новосибирск), резервный судья — Лапочкин Сергей (Санкт-Петербург); инспектор — Синер Игорь (Омск).
«Ростов» — «Тосно»: судья — Матюнин Алексей (Москва); ассистенты судьи — Назаров Владислав (Ставрополь), Шаламберидзе Константин (Москва); резервный судья — Иванов Сергей (Ростов-на-Дону); инспектор — Жафяров Гаряфий (Москва).
30 апреля (понедельник)
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: судья — Безбородов Владислав (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Чельцов Дмитрий (Москва), Хатуев Адлан (Грозный); резервный судья — Васильев Станислав (Ижевск); инспектор — Бутенко Андрей (Москва).
«Динамо» — «Рубин»: судья — Мешков Виталий (Дмитров); ассистенты судьи — Богач Николай (Люберцы), Глот Андрей (Ярославль); резервный судья — Турбин Евгений (Дмитров); инспектор — Мартынов Сергей (Москва).
«Ахмат» — «Урал»: судья — Еськов Алексей (Москва); ассистенты судьи — Демешко Игорь (Химки), Сафьян Дмитрий (Москва); резервный судья — Волошин Николай (Смоленск); инспектор — Анохин Сергей (Москва).
«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Вилков Михаил (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Жвакин Дмитрий (Ленинградская область), Колосков Дмитрий (Уфа); резервный судья — Казарцев Василий (Санкт-Петербург); инспектор — Эрзиманов Фейзудин (Московская область).