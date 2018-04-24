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Детский турнир EuroChem Cup 2018 поддержал хоккеист сборной Финляндии
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Детский турнир EuroChem Cup 2018 поддержал хоккеист сборной Финляндии 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Вслед за Александром Овечкиным участников Международного детского хоккейного турнира EuroChem Cup 2018 поддержал вратарь сборной Финляндии Микко Коскинен.
Микко Коскинен поддержал детскую команду «Эспоо Блюз», принимающую участие в хоккейном турнире «EuroChem Cup 2018», который пройдет с 26 по 29 мая в городе Новомосковске Тульской области. Клуб из Финляндии является одним из потенциальных соперников невинномысской команды «Хаски», которая также примет участие в турнире. На групповом этапе ребята встретятся с «Фантомами» из г. Антверпен (Бельгия) и хозяевами турнира — новомосковской «Викторией».
Ранее другой хоккеист с мировым именем — Александр Овечкин, 3-кратный чемпион мира, выступающий за команду «Вашингтон Кэпиталз», поддержал юных дебютантов турнира — команду «Олбани Кэпиталз» из города Нью-Йорка, пожелав им успешной игры.
Микко Коскинен в ответ решил поддержать финских ребят, тренирующихся в его родном клубе: «Привет юным хоккеистам моего родного города Эспоо! Желаю вам удачи в традиционном весеннем турнире в городе Новомосковске! Для вас это маленький чемпионат мира. Помните, что участие в международных турнирах очень полезно. Оно дает хороший опыт. Можно многому научиться и поверить в свои силы. Это большой вызов для маленьких хоккеистов. Забрасывайте много шайб и побеждайте!»
Международный детский хоккейный турнир на Кубок Минерально-химической компании «ЕвроХим», который компания Андрея Мельниченко проводит уже в шестой раз, соберет на ледовых аренах города Новомосковска команды юных игроков не старше 12 лет из 8 стран, среди которых: Россия, Финляндия, Эстония, Германия, Швейцария, Бельгия, Литва и США.
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