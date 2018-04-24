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Будогосский: решение отстранить Чистякова неверное, это хороший судья
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Будогосский: решение отстранить Чистякова неверное, это хороший судья 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, как воспринял решение руководства союза расторгнуть с ним договор.
«С первого дня я был готов к тому, что это может произойти, потому что должность взрывоопасная. По-моему, ещё никто из моих предыдущих коллег просто так сам не уходил. Считаю, что это абсолютно нормальный процесс, и воспринимаю его с чисто философских позиций. Хочу первые дни просто отоспаться и временно побыть вне футбола. Сразу почувствовал для себя, как гора упала с плеч. По крайней мере, нет той тяжести, той ответственности, которая постоянно лежала — и в рабочие дни, и в выходные. Порой те матчи, которые мы считали статусными, за качество судейства в которых мы боялись, проходили нормально, а в тех играх, которые должны были проходить гладко и успешно, допускались ошибки. Пример тому — ситуация в Краснодаре с жёлтой карточкой Смолова. Наверное, Фёдор должен был и сам думать, почему он до этого нахватал столько карточек. Сложно понять, почему арбитром Чистяковым была допущена эта ошибка. Я с ним разговаривал и считаю, что он хороший судья. Решение отстранить его до конца года, на мой взгляд, неверное», — сказал Будогосский в эфире программы «Свисток».
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