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Российский борец Щур завоевал серебро ЧЕ по греко-римской борьбе
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Российский борец Щур завоевал серебро ЧЕ по греко-римской борьбе 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский борец Виталий Щур завоевал серебро чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Каспийске в весовой категории до 130 кг. Об этом сообщает ТАСС.
В финале Щур уступил турку Ризе Кайалпу со счетом 1:2.
Бронзовыми призерами стали грузин Якоби Каджая и румын Алин Чирариу.
Для сборной России на чемпионате Европы медаль Щура стала четвертой.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе завершится 6 мая.
Ранее сообщалось, что российский борец Заур Кабалоев занял третье место в весовой категории до 63 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Каспийске.
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