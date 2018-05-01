Российский борец Щур завоевал серебро ЧЕ по греко-римской борьбе 

Российский борец Виталий Щур завоевал серебро чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Каспийске в весовой категории до 130 кг. Об этом сообщает ТАСС.
В финале Щур уступил турку Ризе Кайалпу со счетом 1:2.
Бронзовыми призерами стали грузин Якоби Каджая и румын Алин Чирариу.
Для сборной России на чемпионате Европы медаль Щура стала четвертой.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе завершится 6 мая.
Ранее сообщалось, что российский борец Заур Кабалоев занял третье место в весовой категории до 63 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Каспийске.