Схватка века: рыцари сойдутся в зрелищных поединках

Во вторник, 24 апреля, в «Коломенское» привезли деревянные копья. Этим оружием будут сражаться рыцари, которые приедут завоевать сердца дам. Увидеть их можно на турнире Святого Георгия.

Крупнейшее в России состязание рыцарей — три дня куртуазии, романтики и риска, которые точно стоит провести в «Коломенском». На глазах тысяч зрителей закованные в латы бойцы сражаются на конях, фехтуют в пеших поединках, соревнуются в работе со снарядами. Вокруг трибун кипит средневековая жизнь: москвичи торгуются с купцами на ярмарке, потешаются над шутами, танцуют под звуки волынок и колесных лир.

СОЙТИСЬ В ПОЕДИНКЕ

О предстоящих трех днях погружения в XV век в интервью «ВМ» рассказал глава агентства исторических проектов Алексей Овчаренко

— Алексей Александрович, чему посвящен турнир в этом году? Какова легенда события?

— Легенда турнира — волшебное путешествие. По воле колдуньи рыцари окажутся в далекой стране, населенной чудесными существами. Чтобы выбраться оттуда, участникам турнира предстоит проявить доблесть и показать воинские умения. В волшебное путешествие отправятся девять рыцарей, в том числе из Англии, Нидерландов и Канады.

— По сравнению с прошлыми турнирами состав участников события как-то изменился?

— Он поменялся практически полностью. Список участников серьезно обновлен. Из постоянных рыцарей на турнир приедут фаворит нескольких состязаний Андрей Камин из Санкт-Петербурга, единственный москвич Виктор Ручкин (ему и предстоит отстаивать честь нашего города), давно не выступавший Алексей Малинин . Будут у нас в гостях и рыцари из Белоруссии, которые в наших мероприятиях не принимали участие с 2013 года. Единственный рыцарь, который выступит на собственном коне, — Дмитрий Свентицкий из Минска.

— Сразу вопрос: а откуда у рыцарей лошади?

— Их предоставляет подмосковная база Храброво. Все рыцари отправятся туда для подготовки. Им предстоит не только выбрать себе коней, но и найти с ними общий язык.

— Представлены и иностранцы на турнире. Кто они?

— Это Марк Амель из Канады, Доминик Сьюэлл из Великобритании и Бертус Брокамп из Нидерландов. Каждого из них иначе как матерыми назвать нельзя. Все они давно занимаются джостингом. Это конные сшибки, когда два рыцаря несутся друг на друга с копьями наперевес. Цель — сломать копье или выбить соперника из седла. Зона поражения полная, включая голову. Используются копья из цельной пихты — от их ударов разлетаются щиты и сминаются доспехи. Каждый поединок состоит из трех заездов. При этом канадцу и англичанину — по 50 лет, что еще раз доказывает: нет преград для исполнения желаний. Тем более что наш турнир Святого Георгия — это веха для рыцарей из многих стран мира.

ВЫПУСТИТЬ ДАМ НА АРЕНУ

— Турнир проходит в четвертый раз. И всегда его участники за что-то сражаются. Что за приз готовите теперь?

— Каждый раз мы придумываем какое-то уникальное поощрение для победителя турнира Святого Георгия. В прошлом году это была рыцарская цепь, которую увез Андрей Камин. В этом году будет другой артефакт. О нем узнаете в конце апреля.

— Хорошо. Давайте поговорим о программе. Что ждет гостей турнира с 30 апреля по 2 мая?

— Зрителей этого яркого события ждут парад шлемов — церемония приветствия рыцарей, оглашение легенды турнира и куртуазные спектакли XV века в перерывах между соревнованиями. Рыцари состязаются в галантности перед судом дам и выручают братьев по оружию, несмотря на соперничество. Боевые кони, сверкающие доспехи, благородные жесты — красивая и суровая жизнь средневековой аристократии. Помимо джостинга, зрителей ждет конное состязание, так называемая «свалка по-старинному» — меле. Две группы рыцарей, вооруженные деревянными булавами, стараются вырвать или бросить на землю знамя противников. Здесь особо важны тактическое мышление, мастерство верховой езды, умение работать в команде. Впервые устроим конные состязания среди дам.

Столичные фестивали шестой год завоевывают любовь горожан и туристов. «Московские сезоны» — это лучший досуг для всей семьи: гостей ждут бесплатные мастер-классы, экскурсии, концерты и театральные постановки под открытым небом. А еще в насыщенной программе заявлены красочные маскарады, композиции из цветов, игры и открытые спортивные тренировки. «ВМ» составила календарь предстоящих мероприятий.

«Московская весна A Cappella»

27 апреля — 9 мая Как же весной хочется петь! С 27 апреля по 9 мая фестиваль и открытый музыкальный конкурс «Московская весна А Cappella» превратит улицы и бульвары, площади, балконы, крыши, вокзалы и торговые центры столицы в площадки для выступлений в жанре а капелла. Здесь же вас ждут мастер-классы, экскурсии, выставки, лекции и угощения, приготовленные московскими рестораторами.

«Рыбная неделя»

17–27 мая Производители из всех российских регионов привезут на столичные ярмарки крабов, икру, консервы, несколько видов сельди, креветок, форель, морских и речных обитателей России.

Фестиваль реконструкторов «Времена и эпохи. Собрание».

10–22 августа

Москвичам и туристам предлагается окунуться в атмосферу прошлых веков, познакомиться с любителями истории и совершить путешествие в былые времена. Зрелищные шоу, бытовые сценки и лагеря реконструкторов устроят в скверах, парках, на площадях и улицах.

«Московское лето»

30 августа — 9 сентября

Посетителей будут радовать украшенные цветами улицы, десятки сортов мороженого ручной работы, мастер-классы по флористике и цветоводству. И конечно, в торговых шале можно найти главные дары лета — фрукты, мед, варенье.

День города

В этом году Москва отметит свою 871-ю годовщину. На два дня центральные площадки станут пешеходными. В этот день пройдут концерты, тематические кинопоказы, бесплатные экскурсии и великолепный салют.

«Московская осень»

21 сентября — 7 октября

Сезонные лакомства со всей страны — от морошки до инжира, мастер-классы для детей и взрослых, возможность попробовать и приобрести самые разные фрукты и овощи нового урожая. Ежегодный гастрономический праздник обещает собрать миллионы гостей.

«Путешествие в Рождество»

Завершит годовой цикл фестиваль «Путешествие в Рождество». Атмосферу волшебства зимой создадут спектакли, необыкновенные световые инсталляции.