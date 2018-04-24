Reuters извинилось перед Илюмжиновым за обвинения в связях с ИГ и Асадом 

Агентство Reuters извинилось перед главой ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым за заметку, в которой говорилось о связях президента организации с террористической организацией «Исламское государство» (запрещенная в РФ) и поддержкой президента Сирии Башара Асада. Об этом Sport24.ru рассказали Илюмжинов, его представитель по Kirsan and Associates Гор Мурадян, а также гендиректор юридической фирмы W Legal Найджел Кушнер.
”Мы выиграли все дела. Reuters уже перед нами извинилось”, — сказал Илюмжинов.
Мурадян, в свою очередь, уточнил, что до суда дела не доходили, все решалось в досудебном порядке. «Банк UBS не заморозил счета ФИДЕ. Издание The Week попросило урегулировать все в досудебном порядке. Reuters изменили статью и извинились. От них уже есть извинения», — сказал Мурадян.
По словам Кушнера, целью публикаций было «атаковать Илюмжинова». «Мы думаем, что люди из ФИДЕ, которые создавали и публиковали ложные заявления о Кирсане Илюмжинове преследовали желание атаковать его. Но мы привели доказательства того, что все эти сведения не являются правдой. Мы предъявили иски на сотни тысяч долларов изданиям, которые публиковали ошибочные сведения.
Я бы хотел тепло отозваться о профессиональных качествах работников Reuters. Они быстро внесли правки. Я думаю, что господин Илюмжинов должен поблагодарить их за профессионализм и грамотное поведение в сложившейся ситуации», — сказал Кушнер.
Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года. Власти США ввели против него санкции в 2015 году. Ранее ряд СМИ писали о его причастности к поддержке режима Асада и нефтяным сделкам между сирийскими властями и ИГ. В 2018 году СМИ писали, что швейцарский банк UBS, которым пользуется ФИДЕ, предупредил о планах закрыть ее счета из-за нахождения Илюмжинова в санкционном списке.