Reuters извинилось перед Илюмжиновым за обвинения в связях с ИГ и Асадом

”Мы выиграли все дела. Reuters уже перед нами извинилось”, — сказал Илюмжинов.

Мурадян, в свою очередь, уточнил, что до суда дела не доходили, все решалось в досудебном порядке. «Банк UBS не заморозил счета ФИДЕ. Издание The Week попросило урегулировать все в досудебном порядке. Reuters изменили статью и извинились. От них уже есть извинения», — сказал Мурадян.

По словам Кушнера, целью публикаций было «атаковать Илюмжинова». «Мы думаем, что люди из ФИДЕ, которые создавали и публиковали ложные заявления о Кирсане Илюмжинове преследовали желание атаковать его. Но мы привели доказательства того, что все эти сведения не являются правдой. Мы предъявили иски на сотни тысяч долларов изданиям, которые публиковали ошибочные сведения.

Я бы хотел тепло отозваться о профессиональных качествах работников Reuters. Они быстро внесли правки. Я думаю, что господин Илюмжинов должен поблагодарить их за профессионализм и грамотное поведение в сложившейся ситуации», — сказал Кушнер.

Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года. Власти США ввели против него санкции в 2015 году. Ранее ряд СМИ писали о его причастности к поддержке режима Асада и нефтяным сделкам между сирийскими властями и ИГ. В 2018 году СМИ писали, что швейцарский банк UBS, которым пользуется ФИДЕ, предупредил о планах закрыть ее счета из-за нахождения Илюмжинова в санкционном списке.