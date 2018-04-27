Как изменится жизнь россиян во время ЧМ-2018

До старта главного спортивного события, чемпионата мира 2018 года по футболу, осталось около полутора месяцев. Турнир пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Проведение масштабных международных мероприятий неизбежно связано с известными неудобствами для граждан, главные из которых — перекрытия движения и пробки. При этом, как заверяют власти, население городов ЧМ-2018 вовсе не будет чувствовать себя в осадном положении, а наследие турнира будет служить людям долгие годы.

Турнир стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Россия впервые в истории примет чемпионат мира по футболу.

В мае 2017 года был подписан указ, согласно которому усиленные меры безопасности вводились на время проведения Кубка конфедераций — 2017, также эти меры введут на время мундиаля. В дни проведения соревнований объекты инфраструктуры ЧМ будут усиленно охраняться, а все массовые акции согласовываться с полицией и органами безопасности.

В регионах, на территории которых будут действовать усиленные меры безопасности, запретят продажу гражданского, служебного, боевого ручного, стрелкового и холодного оружия, а также боеприпасов. Взрывчатка и ядовитые вещества также вошли в этот перечень, за исключением лекарств, зарегистрированных в РФ. Росгвардия будет осуществлять контроль за соблюдением запрета.

С 1 июня по 17 июля вводится запрет на въезд автобусов на территорию Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Санкт-Петербурга. А с 1 июня по 30 июня — на территорию Екатеринбурга, Волгограда, Саранска, Калининграда. Исключение сделают для автобусов, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам, а также автобусов, оборудованных системой «Эра-Глонасс».

Столичная подземка преобразилась

Многие жители Москвы переживали из-за возможных перекрытий дорог во время чемпионата мира по футболу и, соответственно, затрудненной ситуации на дорогах. Однако перекрытия планируются лишь в зонах, расположенных в непосредственной близости от места проведения чемпионата мира. В дни соревнований схему организации дорожного движения изменят только на 25 улицах около стадионов «Лужники» и "Спартак"

Большая работа к главному футбольному турниру была проведена руководством Московского метрополитена. В схему метро был внесен ряд изменений, чтобы многочисленным болельщикам и гостям турнира было удобнее и проще ориентироваться в столичной подземке. Как сообщалось ранее, работы по обновлению схем в поездах метро и МЦК будут полностью завершены в апреле.

Кроме того, еще в рамках подготовки к Кубку конфедераций — 2017 в столичном метро появились голосовые объявления на английском языке, тогда как раньше диктор объявлял названия станций лишь на русском.

Также для улучшения качества обслуживания жителей и гостей столицы кассиры Московского метрополитена прошли специальное обучение. Оно заключалось в изучении правил работы с пассажирами, требований к внешнему виду и организации рабочего места. Кроме того, работники прошли базовый курс английского языка. Таким образом, кассиров научили, как работать оперативно, но так, чтобы при этом не страдало качество предоставляемого сервиса.

Студенты, проживающие в общежитии в главном здании Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, высказывали немало опасений по поводу фан-зоны на Воробьевых горах. Площадка для фестиваля болельщиков в Москве будет рассчитана на 25 тыс. человек. Студентов тревожило, что в дни проведения чемпионата мира им будет мешать постоянный шум. Московские власти пошли навстречу учащимся: площадку максимально отодвинут от здания университета, а территорию МГУ перекроют, чтобы болельщики попадали в фан-зону только с двух сторон Университетского проспекта и с улицы Косыгина. Тем не менее, если кому-либо из студентов будет мешать проведение чемпионата мира, их временно переселят в другие комнаты или общежития.

Кроме того, вопреки опасениям, ЧМ никак не отразится на учебных планах студентов МГУ. Для них весенне-летняя экзаменационная сессия пройдет в строгом соответствии с учебным планом — в мае-июне 2018 года. Соответствующее распоряжение было подписано в феврале этого года ректором университета Виктором Садовничим

В период проведения турнира в Москве ограничат продажу алкогольной продукции. Эта мера будет действовать в течение 24 дней — в дни проведения матчей и накануне. Ограничение будет работать в радиусе примерно двух километров за территорией мест проведения мероприятий в рамках ЧМ-2018 — в зоне стадионов «Лужники», «Спартак» и на площадке фестиваля болельщиков на Воробьевых горах.

Плановое отключение горячей воды в весенне-летний сезон-2018 состоится, но в разумные сроки. Дни чемпионата мира пройдут с максимальным комфортом для жителей Москвы, гостей столицы и участников соревнований. Сроки отключения горячего водоснабжения в Москве будут скорректированы с учетом проведения матчей чемпионата мира по футболу. Как сообщила Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК), специальная программа гидравлических испытаний и обслуживания оборудования будет учитывать все зоны расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц, задействованных в предстоящем турнире.

Инфраструктурное наследие Петербурга обогатится

Турнир оставит Санкт-Петербургу хорошее наследие, которое, по мнению экспертов, позволит городу достойно провести не только ЧМ-2018, но и чемпионат Европы 2020 года по футболу. «В рамках подготовки к чемпионату мира ремонтируются очень многие дороги, фасады, высаживаются деревья, были заменены вагоны метрополитена, общественный транспорт меняется на более новый, современный, — сообщил ТАСС координатор движения „Красивый Петербург“ Красимир Врански. — В этом году будет отремонтировано рекордное количество улиц — более 100 участков. После чемпионата мира это все у нас останется, тем более мы к чемпионату Европы — 2020 готовимся».

На протяжении последнего года проводятся работы по формированию единого интернет-пространства. Город оборудуют «умными» остановками с электронными табло, за движением транспорта можно следить в режиме онлайн. Бесплатный Wi-Fi уже появился в городском метро и некоторых троллейбусах и автобусах. Власти города уверены, что такие меры не только упростят жизнь горожан, но и привлекут новых туристов.

Город будет цвести и благоухать к чемпионату мира: городские садовники высадят 8,1 млн цветов — это на 400 тыс. больше, чем в прошлом году. Специальные вертикальные конструкции в форме футбольных мячей расположатся на въезде в город и в основных местах скопления болельщиков.

Жителям Крестовского острова, где находится стадион «Санкт-Петербург» вместимостью 68 тыс. зрителей, не стоит опасаться, что они не смогут попасть домой. «Жителям острова выдадут специальные пропуска, которые позволят им въезжать на остров в дни матча. Пешеходам доступ к территории ограничен не будет», — сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по транспорту.

Пробок в дни матчей, как и во время проведения любых других масштабных мероприятий, избежать не удастся, считает член Всероссийского общества автомобилистов Александр Холодов . Однако, по его мнению, горожанам, пользующимся общественным транспортом, переживать не стоит.

"Всегда такие мероприятия вызывают проблемы, потому что кого-то начинают куда-то не пускать. С точки зрения городского общественного транспорта у нас он более развит, чем во многих известных городах мира. Кроме того, очень развит сервис такси. Не думаю, что именно пассажирская сеть не выдержит", — сказал он в беседе с ТАСС.

Основной объем городских мероприятий пройдет согласно утвержденным графикам. Однако самый масштабный городской форум — Петербургский международный экономический, который традиционно проходит в июне, в этом году состоится в конце мая.

На образовательном процессе игры чемпионата мира не отразятся. Сроки сдачи ЕГЭ, согласно данным Рособрнадзора, переносить не будут. Кроме того, как и в прошлом году во время матчей Кубка конфедераций, администрация города решила не переносить традиционный праздник выпускников «Алые паруса» и проведет его 23 июня между матчами.

Островитяне из Калининграда

В Калининграде матчи чемпионата мира будут проходит на стадионе «Калининград» вместимостью 35 тыс. зрителей. Как рассказали ТАСС в областном правительстве, власти региона стараются минимизировать «последствия» проведения матчей в городе для его жителей. «Перекрытий движения автомобилей на длительное время не планируется. Стадион, где будут проходить матчи, расположен на острове Октябрьский, перекрывать движение там будут только в дни игр, это не отразится на жизни центральной части города», — сообщили в правительстве области.

По словам собеседника ТАСС, на острове есть и жилые дома. «В них проживает несколько тысяч человек, но для них в многофункциональных центрах организована выдача пропусков на личный транспорт. Люди могут обратиться в МФЦ, получить пропуск и беспрепятственно проезжать к дому», — отметили в правительстве региона.

Там также уточнили, что перекрываться движение на весь период чемпионата будет на нескольких улицах в районе фан-зоны, которая расположена у Дома Советов. «Выделенных полос для общественного транспорта в Калининграде нет, поэтому каких-либо ограничений для автобусов вводиться не будет», — подчеркнули в организации.

Кроме того, жителям острова Октябрьский не стоит тревожиться по поводу своей безопасности. Одним из главных событий чемпионата мира в Калининграде станет матч Англия — Бельгия, а британские фанаты обладают не самой безупречной репутацией. Как сообщалось ранее, на территории острова установлено 360 камер наружного наблюдения. Городские власти считают, что он будет одним из самых безопасных мест в Российской Федерации.

В Сочи введен олимпийский режим

Сочи, принимавший зимние Олимпийские игры 2014 года, готовится провести чемпионат мира на высочайшем уровне. «Для чиновников администрации началось очень напряженное время. Мы работаем сейчас, как и в преддверии Олимпиады 2014 года, по 16 часов в сутки. И до тех пор, пока не закончится чемпионат мира по футболу, этот олимпийский режим сохранится», — рассказал ТАСС глава города Сочи Анатолий Пахомов

По словам главы города, в рамках подготовки и проведения матчей определены 73 улицы, которым уделяется особое внимание в части благоустройства и единого архитектурного облика. По мнению Пахомова, проведение чемпионата мира изменит жизнь каждого сочинца. Так, водители такси уже выучили базовый запас слов и выражений на английском языке, а также запаслись дюжиной белых форменных сорочек.

Студенты Сочинского государственного университета и других вузов станут городскими волонтерами. Всего в период чемпионата будет привлечено 1580 добровольцев, которые начнут работать с 11 июня. Даже дворники готовятся к мундиалю: с 11 июня они должны обеспечить усиленное, а именно — круглосуточное поддержание санитарного порядка на улицах и дорогах общего пользования.

Ожидается, что за время проведения чемпионата мира по футболу Сочи посетят около миллиона гостей. «Мы организуем большой праздник и ждем гостей, — сообщил ТАСС начальник управления курортов и рекреационных ресурсов городской администрации Сергей Доморат . — Никаких ограничений на приезд в город для туристов в этот период нет и быть не может. Наоборот — приглашаем и болельщиков, и отдыхающих. Места хватит всем, единовременная емкость отелей Сочи — 200 тыс. человек».

Некоторые неудобства для горожан в период проведения ЧМ будут связаны с ограничением движения транспорта. В частности, ограничения движения грузового транспорта коснутся Адлера на участке от Кудепсты до поста Псоу и района Красной Поляны, а также до развязки на Молдовке. Ограничения движения неаккредитованного транспорта будут действовать в дни матчей на территории, прилегающей к Олимпийскому парку, и в центре города — в районе проведения фестиваля болельщиков с 1 июня по 16 июля включительно.

В дни проведения соревнований жителям Сочи и гостям турнира рекомендуется оставлять личный автотранспорт на перехватывающих парковках и пользоваться общественным транспортом. В период чемпионата мира на территории Сочи будут работать парковки для личного автотранспорта зрителей и болельщиков общей вместимостью около 4 тыс. машино-мест.

В 2018 году в Сочи не будет традиционного карнавала открытия курортного сезона из‑за подготовки к чемпионату мира по футболу. Его заменит другой праздник — фестиваль болельщиков. Развлекательная программа предполагает выступление более 70 музыкальных коллективов и артистов, в том числе ведущих мировых и отечественных звезд, а также творческих коллективов края и города.

Также планируется запретить продавать алкогольные напитки в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике на расстоянии менее 500 метров от объектов ЧМ-2018 — это стадион «Фишт», тренировочные площадки и место проведения фестиваля болельщиков.

Цветные пропуска для жителей Волгограда

Перед чемпионатом мира в Волгограде значительные изменения будут произведены в транспортной инфраструктуре. Некоторые территории, прилегающие к «Волгоград Арене», станут пешеходными. В городе появятся бесплатные парковки и новые разворотные кольца для городского электротранспорта. Кроме того, жители домов в радиусе 1,5 км ("последняя миля") от стадиона должны будут получить специальные пропуска для своего транспорта.

Выдача спецпропусков для автотранспорта началась 25 апреля в многофункциональных центрах Центрального и Краснооктябрьского районов. Получить такой документ, позволяющий в дни проведения матчей въехать на своем автомобиле на прилегающую к стадиону территорию, могут горожане с постоянной регистрацией или временной пропиской по адресам, которые вошли в границы зоны «последней мили». Квартиросъемщики, арендаторы жилья по договору соцнайма, а также те, кто официально проживает в служебных квартирах, также могут обратиться в МФЦ. При наличии полного пакета документов автопропуск выдается в течение дня.

Всего предусмотрено четыре вида пропусков: красные будут выдаваться жителям Центрального района, синие — жителям Краснооктябрьского района, зеленые — юридическим лицам, желтые — для такси и другого аккредитованного транспорта. «Выданный спецпропуск дает право въезда и выезда, но оставленный без присмотра транспорт будет перемещен за пределы „последней мили“, — сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Волгограда.

Для безопасности и удобства жителей и гостей Волгограда в дни проведения ЧМ на ряде городских дорог, прилегающих к стадиону „Волгоград Арена“, будут организованы пешеходные зоны. Движение транспорта будет осуществляться по альтернативным маршрутам. Например, одной большой пешеходной зоной станет площадка Центральной набережной, где будут идти прямые трансляции матчей ЧМ-2018. Именно здесь с 14 июня по 15 июля пройдет фестиваль болельщиков.

Схема движения транспорта в Волгограде на время проведения тестовых матчей и самого турнира была разработана с привлечением волгоградских и московских специалистов автодорожной отрасли. Основным документом, который лег в основу схемы, стал план управления перевозками, разработанный специально к ЧМ-2018 специалистами Высшей школы экономики

Для минимизации пробок для тех, кто приедет в Волгоград во время чемпионата мира на личном автотранспорте, будут организованы перехватывающие бесплатные парковки. Они появятся у ТЦ „Комсомолл“, ТЦ „Акварель“, ТЦ „Ашан“, а также на улице Тракторостроителей. Общее количество транспорта, который они смогут принять, составляет более 3 тыс. автомобилей и свыше 80 автобусов.

Особое внимание в дни ЧМ будет уделено общественному транспорту. Он будет работать по специальному расписанию, некоторые маршруты изменятся, а для городского электротранспорта будут организованы разворотные кольца. Кроме того, перевозить пассажиров будут вместительные автобусы-шаттлы.

Дворы Казани отремонтируют к ЧМ Внешний облик Казани, которую часто именуют третьей столицей России, существенно изменится к началу чемпионата мира. К старту соревнований в городе планируется отремонтировать 39 участков дорог, 83 городские улицы, 53 улицы жилых массивов. Кроме того, будет отремонтировано рекордное число дворов — 430.

Садовникам придется немало потрудиться над цветочным оформлением города: будет разбито около 23 тыс. метров цветников, размещено 3 тыс. кашпо и цветочных вазонов, высажено 3,7 тыс. деревьев и 20 тыс. кустарников.

Режим работы общественного транспорта в дни чемпионата мира по футболу будет изменен, что, несомненно, порадует как болельщиков, так и рядовых жителей Казани. Так 20, 24 июня и 6 июля, когда матчи будут начинаться в 21:00, работа общественного транспорта в районе стадиона „Казань Арена“ и метрополитена будет продлена до двух часов следующих суток.

Также на территории, прилегающей к стадиону „Казань Арена“, „последней миле“, в дни проведения матчей чемпионата мира будет введено ограничение на движение транспортных средств. „Исполнительный комитет Казани совместно с правоохранительными органами разработает пропускной режим для обеспечения упрощенного въезда и выезда с территории для жителей „последней мили“, — рассказал журналистам первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов

По его словам, планируется подготовить 4 тыс. таких пропусков, выдавать их будут администрации районов, ТСЖ и управляющие компании.

“Стрелка» для жителей Нижнего Новгорода

Долгожданная станция метро «Стрелка», строящаяся в Нижнем Новгороде к чемпионату мира — 2018, может открыться уже 13 мая. Она расположена недалеко от стадиона «Нижний Новгород». Планируется, что новой станцией будут пользоваться до 104,5 тыс. пассажиров в сутки, или порядка 30,5 млн в год.

Транспортные ограничения в дни чемпионата мира затронут Канавинский район города, где располагается стадион, а также Нижегородский район — здесь на площади Минина и Пожарского будет работать фестиваль болельщиков. Подъехать на транспорте к этим локациям станет возможно лишь при наличии специального транспортного пропуска.

Как сообщили в дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий, в Канавинском районе пропуск потребуется на 8 дней (включая дни тестовых матчей 28 апреля и 6 мая), в Нижегородском — на 13. «В остальное время ограничения по въезду не будет. Аккредитация необходима только для транспортных средств», — говорится в сообщении.

Пропуска отличаются по цвету в зависимости от того, оформлены ли они для физического лица или для организации, а также от района. «В Канавинском районе для жителей выдается пропуск оранжевого цвета, для бизнеса — фиолетового цвета. В Нижегородском районе для жителей выдается пропуск зеленого цвета, для бизнеса — синего цвета», — отметили в дирекции.

Что ждет жителей Самары в дни ЧМ Как и в других городах чемпионата мира, в Самаре будет введено частичное ограничение движения в период проведения турнира. В течение 26 дней ограничение будет действовать лишь в пределах двух кварталов, прилегающих к зоне фестиваля болельщиков (периметр ул. Куйбышева, ул. Садовая, ул. Некрасовская и Студенческий переулок — прим. ТАСС).

Вторая схема ограничения движения включает больший периметр, но действовать она будет лишь шесть дней — в дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена», а это 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля. «При этом лишь один день из этих шести выпадает на рабочий, все остальные — это выходные дни», — пояснил руководитель департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

"Операционно-транспортный план включает две важные составляющие: безопасность передвижения жителей и гостей Самары и безупречная работа бесплатных шаттлов. При этом такая работа строится без ущерба городскому общественному транспорту", — подчеркнул руководитель проекта по координации работ по транспортной, логистической и дорожной инфраструктуре АНО «Дирекция-2018» Андрей Спиридонов

Для граждан, проживающих в зоне ограничения, а также автотранспорта предприятий, учреждений и организаций, расположенных в ней, разработан специальный порядок аккредитации. Для получения свидетельства об аккредитации транспортного средства необходимо обратиться в специальные пункты приема заявлений до 15 мая 2018 года. Доступ в зону ограничения также будут иметь и аккредитованные такси.

Особое внимание жителям и гостям Самары следует обратить на ограничение, которое будет действовать в дни матчей. «За пять часов до матча на „Самара Арене“ и три часа после него зона ограничения закрывается совсем, то есть движения транспорта в это время не предусмотрено», — сообщил капитан полиции, старший государственный инспектор дорожного надзора отдела Дорожной инспекции Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Станислав Ковалик.

В дни проведения игр ЧМ будут работать специальные маршруты, которые будут осуществлять доставку зрителей до стадиона «Самара Арена» и на центральную площадь им. В. В. Куйбышева. Шаттлы доставят болельщиков до площади Революции и цирка, оттуда уже предусмотрены пешеходные маршруты до площади Куйбышева. Улицы, входящие в маршруты, также будут пешеходными лишь в дни проведения матчей — шесть дней.

Движение общественного транспорта также будет скорректировано — общественный транспорт с улицы Куйбышева будет перенесен на улицу Максима Горького, а с улиц, расположенных выше, — на улицу Арцыбушевская.

Также правительством Самарской области разработан проект постановления об ограничениях на продажу и употребления алкоголя в стеклянной таре в районе объектов чемпионата мира в июне-июле. Согласно проекту планируется запретить розничную продажу и употребление данной продукции в дни проведения матчей. Также продажа и употребление алкоголя в стеклянной таре может быть запрещена на территории, которая прилегает к зданиям самарского аэропорта, речного и железнодорожного вокзалов и площади имени Куйбышева.

Свадьбам в Саранске — быть

Ограничений движения транспорта в дни чемпионата мира не избежать и жителям Саранска. Тем не менее они затронут лишь центральную часть города. «Жителям и гостям Саранска 16, 19, 25 и 28 июня предлагается передвигаться на общественном транспорте, который в дни матчей будет бесплатным для всех», — отметили в дирекции.

Между двумя главными объектами ЧМ в Саранске, стадионом «Мордовия Арена» и фестивалем болельщиков, который будет проходить в самом центре города, на Советской площади, появится пешеходная зона. Для тех из болельщиков, которые собираются приехать в Саранск на личных авто, будут созданы перехватывающие парковки. Одна из них — с северной стороны Саранска, на Лямбирском шоссе, другая — на восточном участке автодороги в обход Саранска, в районе села Макаровка. От этих парковок и от аэропорта до стадиона и площадки фестиваля будут доставлять шаттлы.

Некоторое время по Саранску ходили слухи, что в дни чемпионата мира не будут работать городские загсы. Эта информация, конечно же, не подтвердилась: желающие зарегистрировать брак смогут сделать это в штатном режиме. Тем не менее из-за фан-зоны в центре города молодоженам и их гостям придется идти к Ленинскому загсу и Дворцу бракосочетания пешком. Проезд автотранспорта, включая свадебные кортежи, будет запрещен.

Кроме того, мифом оказалась информация о том, что из-за матчей ЧМ-2018 будут отменены школьные выпускные. Что касается студентов, то учебный год и итоговая сессия завершатся для них до конца мая. Бакалавры и магистры, которые будут сдавать экзамены в июне и июле, переселятся в другие общежития, а в необходимые корпуса будут заселены полицейские и волонтеры.

Театральная площадь станет центром жизни Ростова

В Ростове-на-Дону движение через Театральную площадь в центре города будет закрыто на все время проведения чемпионата мира. Также в дни проведения матчей будет изменена схема движения по Ворошиловскому мосту через Дон. В дни игр движение по низовой, западной части моста будет полностью пешеходным. По верховой, восточной части движение будет сохранено для аккредитованного транспорта.

Что касается жителей домов, расположенных рядом со стадионом «Ростов-Арена», ограничения их практически не коснутся — уже началась аккредитация автомобилей, чтобы граждане могли спокойно проехать к месту жительства. «Каждый житель, проживающий на этой территории, или каждое предприятие, которое будет на этой территории работать, подадут заявку — и им выдадут пропуск для проезда к своему месту жительства и работы», — рассказал ТАСС министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян

В рамках подготовки к чемпионату мира в Ростове-на-Дону было отремонтировано дорожное покрытие городских дорог на 186 объектах площадью почти 2,6 млн кв. метров. Как сообщили ТАСС в управлении по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города, участки дорог, по которым будет двигаться спецтранспорт ФИФА во время чемпионата мира по футболу 2018 года, полностью отремонтируют к 15 мая.

Жителей Ростова-на-Дону и гостей турнира ожидает сюрприз: на одном из маршрутов городского транспорта будет запущен электробус с аудиоэкскурсиями по истории города. Также существенно обновится городской транспорт — к чемпионату мира закуплено 100 новых автобусов. Еще 100 автобусов были приобретены в 2017 году. На время соревнований маршрутки исчезнут с центральных улиц, а их заменят автобусы. После окончания турнира будет внедрена новая маршрутная сеть, где приоритет вместе с автобусами будут иметь троллейбусы, а место для микроавтобусов будет ограничено.

Как сообщили ТАСС в информационн​ой службе Донского государственного технического университета (ДГТУ), их студенты завершат учебный год уже в мае. Освободившиеся общежития предназначены для сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать безопасность во время ЧМ-2018. «В четырех из десяти общежитий будут проживать более двух тысяч сотрудников МВД», — уточнили в ДГТУ.

При этом студенты четвертого курса бакалавриата и второго курса магистратуры будут сдавать выпускные экзамены в соответствии со штатным учебным графиком.

Аккредитация для жителей Екатеринбурга

В Екатеринбурге в дни турнира будут вводиться кратковременные изменения в движении транспорта. В игровые дни с 10 часов утра по местному времени (08:00 мск) будет изменена схема движения по улицам Московская, Гурзуфская, Токарей и ВИЗ-бульвар — движение по данным улицам сохранится, а внутри периметра будет организована пешеходная зона. Периметр предусматривает 15 участков вокруг стадиона, а также 64 дома, жителям которых необходимо пройти аккредитацию, чтобы передвигаться на личном транспорте по данным участкам более продолжительное время.

Движение транспорта будет полностью ограничено на некоторых участках улиц вблизи площадки фестиваля болельщиков с 14 июня по 15 июля. «Дополнительные ограничения движения автотранспорта в дни проведения игр ЧМ-2018 будут осуществляться в оперативном порядке силами ГИБДД», — пояснил ТАСС пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов.

Во время ЧМ-2018 к общественному транспорту Екатеринбурга присоединятся шаттлы, которые будут курсировать от аэропорта, перехватывающих парковок и фан-зоны до спортивных объектов.

"Мы постараемся сделать атмосферу для горожан и гостей чемпионата мира максимально комфортной, поэтому в дни проведения матчей время движения общественного транспорта будет продлено", — уточнил Карманов.

Изменений в образовательном процессе, таких как перенос дат проведения экзаменов и выпускных вечеров в школах, в связи с проведением матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге не предполагается. То же касается и высших учебных заведений.

"Переноса сессии не ожидается. Также это не коснется и выпускного — окончившие университет студенты по традиции соберутся перед главным учебным корпусом 29 июня. Что касается общежитий — для волонтеров и других служб чемпионата мира зарезервировано 300 мест", — пояснил в беседе с ТАСС заместитель проректора по информационной политике, директор медиацентра Уральского федерального университета (УрФУ) Алексей Фаюстов, добавив, что всего в общежитиях университета более 7,5 тыс. мест.