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Две российские пары сыграют в 1/8 финала ЧЕ по бадминтону в миксте
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Две российские пары сыграют в 1/8 финала ЧЕ по бадминтону в миксте 

Чемпионат.com 1 час назад
Россияне Евгений Дрёмин/Евгения Димова и Родион Алимов/Алина Давлетова вышли в 1/8 финала в миксте на чемпионате Европы по бадминтону, который проходит в Испании.
В 1/16 финала Дрёмин и Димова победили болгарскую пару Димитар Янакиев/Мария Мицова со счётом 21:16, 21:7. Алимов и Давлетова переиграли англичан Бена Лейна и Джессику Пью — 21:19, 27:25.
Соперниками Дрёмина и Димовой на следующей стадии турнира станут французы Бастиан Керсоди/Леа Палермо. Алимов и Давлетова сыграют с Матиасом Кристиансеном и Кристинной Педерсен из Дании.
Бадминтон. Чемпионат Европы
1/16 финала
Евгений Дрёмин/Евгения Димова (Россия) — Димитар Янакиев/Мария Мицова (Болгария) — 21:16, 21:7  Родион Алимов/Алина Давлетова (Россия) — Бен Лейн/Джессика Пью (Великобритания) — 21:19, 27:25.
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