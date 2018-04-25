Две российские пары сыграют в 1/8 финала ЧЕ по бадминтону в миксте

В 1/16 финала Дрёмин и Димова победили болгарскую пару Димитар Янакиев/Мария Мицова со счётом 21:16, 21:7. Алимов и Давлетова переиграли англичан Бена Лейна и Джессику Пью — 21:19, 27:25.

Соперниками Дрёмина и Димовой на следующей стадии турнира станут французы Бастиан Керсоди/Леа Палермо. Алимов и Давлетова сыграют с Матиасом Кристиансеном и Кристинной Педерсен из Дании.

Бадминтон. Чемпионат Европы

1/16 финала

Евгений Дрёмин/Евгения Димова (Россия) — Димитар Янакиев/Мария Мицова (Болгария) — 21:16, 21:7 Родион Алимов/Алина Давлетова (Россия) — Бен Лейн/Джессика Пью (Великобритания) — 21:19, 27:25.