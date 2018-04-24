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Сборная Санкт-Петербурга выиграла смешанную эстафету 4х100 м на ЧР в Москве
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Сборная Санкт-Петербурга выиграла смешанную эстафету 4х100 м на ЧР в Москве 

Чемпионат.com 2 часа назад
Олег Костин победил на дистанции 50 метров брассом на чемпионате России по плаванию. В смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем победила сборная Санкт-Петербурга.
Плавание. Чемпионат России. Москва Мужчины Брасс. 50 м 1. Олег Костин (Нижегородская область) — 27,26. 2. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) — 27,27. 3. Илья Хоменко (Ростовская область) — 27,34.
Смешанная эстафета вольным стилем 4х100 м 1. Санкт-Петербург (Евгений Лагунов, Ксения Козюк, Андрей Минаков, Вероника Андрусенко) — 3.30,72. 2. Москва (Владислав Гринев, Юлия Филиппова, Владимир Дубинин, Валерия Колотушкина) — 3.31,81. 3. Татарстан (Дмитрий Чувилькин, Олеся Корчагина, Никита Королёв, Ирина Приходько) — 3.34,11.
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