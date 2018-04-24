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Памятник Мишке вернут горожанам
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Памятник Мишке вернут горожанам 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Префектура Восточного административного округа поддержала проект молодежной палаты района Измайлово о возвращении на место Мишки — символа Олимпиады-80. «ВМ» узнала подробности.
Когда речь идет об Олимпиаде-80 в Москве, чаще всего вспоминают Олимпийскую деревню, стадион «Лужники» и как-то забывают о районе Измайлово. В 1980 году здесь ввели в эксплуатацию крупнейший городской отель — гостиничный комплекс на 10 тысяч гостей. А рядом со станцией метро «Измайловская» был установлен памятник символу — олимпийскому Мишке.
Член молодежной палаты Измайлова Сергей Жданов выступил с инициативой восстановить деревянного олимпийского медведя в своем районе.
— Знаменитый талисман Олимпиады-80 долгие годы стоял у метро, затем в конце 1990-х годов деревянную статую повредили вандалы, и ее пришлось демонтировать, — объясняет активист.
Члены молодежной палаты района Измайлово провели опрос в социальных сетях. Оказалось, это нужная инициатива. Многие местные жители сожалели, что скульптуру не удалось сохранить, и единственная память о милом символе осталась только на черно-белых фотографиях в семейных альбомах. Скульптуру было видно даже из окна поезда на открытом перегоне Арбатско-Покровской линии подземки.
— Я очень хорошо помню эту скульптуру, — вспоминает жительница района Анастасия Ножницкая. — У нас с папой была такая традиция — когда мы проходили мимо, то он обязательно поднимал меня на руки, я дотрагивалась до деревянного медвежьего носа и довольная шла домой.
— В этом году Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), в котором я учился, празднует свой столетний юбилей. За век своего существования выпустил более 300 олимпийских чемпионов.
И восстановление медведя в этом году будет особенно символично, ведь они оба находятся на одной территории — в Измайлове. Также этот символ московской Олимпиады напомнит о подлинных принципах олимпийского движения и, я уверен, подарит много улыбок жителям и гостям района, — рассказал «Вечерке» Сергей Жданов.
Активисты уже связались с одной из мастерских деревянных скульптур. Решается вопрос с финансированием предстоящих работ и внешним видом скульптуры.
— Дальше планируем согласовывать в префектуре все оставшиеся детали: как и когда будет проходить открытие, в какие сроки необходимо закончить работу, — говорит Жданов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Беляев, заместитель префекта Восточного административного округа:
— Как известно, 2018 год объявлен в России Годом волонтера и добровольчества. Мы готовы поддержать проекты, которые продвигают молодые, неравнодушные жители нашего округа, открыты для полноценного сотрудничества с молодежью и приглашаем всех предлагать свои проекты, которые принесут пользу городу, округу и району, а главное — жителям.
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