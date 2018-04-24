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В киевской полиции рассказали, как будут работать с европейскими фанатами
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В киевской полиции рассказали, как будут работать с европейскими фанатами 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом в интервью «112» рассказал глава киевской полиции Андрей Крищенко.
«Некоторые риски будут зависеть от того, какие команды приедут. Я имею в виду их болельщиков, насколько они агрессивно настроены, есть ли у них ультрасы. Когда мы будем это знать, будем вести работу с правоохранительными органами тех стран. Обмениваться информацией об агрессивных болельщиках», — сказал Крищенко.
Украинские полицейские, по его словам, будут готовы работать и с радикально настроенными болельщиками.
Также Крищенко заявил, что полиция Киева давно обменивается опытом с европейскими странами в вопросах обеспечения безопасности мероприятий такого масштаба.
«У нас достаточно плотное сотрудничество и по другим матчам, мы обмениваемся информацией о болельщиках, которые создают проблемы на стадионе, радикально настроенных. Которые зачастую ходят на стадионы не ради самого футбольного действа, а для того, чтобы устроить беспорядки», — добавил Крищенко.
Он раскрыл детали организации охраны правопорядка. Это будет многоуровневая система безопасности, начиная с аэропортов, с момента приезда команд, официальных делегаций, организованных групп болельщиков.
Также Крищенко рассказал, что полиция знает традиционные места, где останавливаются болельщики, когда приезжают, где они проводят время, и все это будет учитываться.
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