Роберто Бордин: Мой период в «Шерифе» был удивительным

«Я провел в Тирасполе замечательное время. Мы добились хороших результатов, выиграли два титула чемпиона, Кубок Молдавии и хорошо проявили себя в Лиге Европы. Хочу сказать огромное спасибо президенту клуба Виктору Гушану , директору Важе Тархнишвили и всем, кто помогал мне, всему тренерскому штабу, моим итальянским коллегам, которые приехали вместе со мной и, конечно, моему агенту, который нашел для меня вариант с „Шерифом“.

Бордин покинул пост главного тренера „Шерифа“

Я чувствовал себя в Тирасполе как дома. Удивительный период в моей карьере, который я запомню на всю жизнь. К большому сожалению, он закончился. Семейные обстоятельства заставляют меня вернуться в Италию. Но хочу заверить всех, что мое сердце навсегда останется в Тирасполе. Оставляю тут частичку себя. Хочу пожелать клубу дальнейших успехов в Чемпионате и предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов», — цитирует Бордина официальный сайт клуба.

Бордин возглавил «Шериф» осенью 2016 года, выиграл два титула чемпиона и один Кубок Молдавии, а также вывел команду в групповой этап Лиги Европы, где команда, в частности, играла с «Локомотивом».