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Олег Сорокин сдал мандат
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Олег Сорокин сдал мандат 

Нижегородская правда 41 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
фото gorduma.nnov.ruОлег Сорокин сдал мандат24 апреля Олег Сорокин (тёзка вице-спикера Законодательного собрания области Олега Сорокина) написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Думы Нижнего Новгорода. Об этом сообщила Елизавета Солонченко на конференции «Единой России».
Вопрос о сложении полномочий депутата был в повестке дня, однако Сорокин решил сдать мандат по собственному желанию. Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области в марте потребовала прекратить полномочия депутата за нарушение требований антикоррупционного законодательства. В феврале Олег Сорокин был лишён водительских прав: решением мирового суда он был признан виновным в управлении квадроциклом в состоянии опьянения.
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