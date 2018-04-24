Олег Сорокин сдал мандат

фото gorduma.nnov.ruОлег Сорокин сдал мандат24 апреля Олег Сорокин (тёзка вице-спикера Законодательного собрания области Олега Сорокина) написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Думы Нижнего Новгорода. Об этом сообщила Елизавета Солонченко на конференции «Единой России».

Вопрос о сложении полномочий депутата был в повестке дня, однако Сорокин решил сдать мандат по собственному желанию. Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области в марте потребовала прекратить полномочия депутата за нарушение требований антикоррупционного законодательства. В феврале Олег Сорокин был лишён водительских прав: решением мирового суда он был признан виновным в управлении квадроциклом в состоянии опьянения.