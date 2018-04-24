«Два моих брата приставили к моему горлу нож». Шокирующее интервью Адебайора

Бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор дал откровенное интервью La Gazzetta dello Sport, в котором рассказал о своей непростой судьбе.

— Вы довольны тем, как складывался ваш карьерный путь? — Я играл в больших командах, поэтому мне есть чем гордиться. Я защищал цвета потрясающих клубов, которые тренировали великие тренеры, и у меня были феноменальные партнеры. Но моя карьера еще не завершена. Я живу и играю в Стамбуле, и у меня все хорошо. Я выступаю за клуб с большим будущим и наслаждаюсь футболом. Как жаль, что мне уже 34, хотя вы знаете, я чувствую себя как 20-летний юноша (смеется).

Эммануэль Адебайор: Манчини — худший тренер, с которым мне доводилось работать

— Если отмотать время назад, вы изменили бы что-нибудь в своей карьере? — В «Арсенале я провел лучшее время. Я был силен и максимально мотивирован. Это была настоящая сказка.

— А как же ваш переход в „Манчестер Сити“? Фанаты „Арсенала“ вас так и не простили за это. — Во всем виноват Венгер. Он хотел, чтобы я ушел, а клуб на моем переходе заработал денег. От меня избавились из финансовых соображений. Тем не менее, именно благодаря Венгеру я стал игроком высокого уровня. Он многому меня научил и сильно мне помог, особенно в начале моего пути.

— Венгер — лучший тренер из тех, с кем вы работали? — Нет, лучший Моуринью. Жозе велик. Он строит дружеские отношения с командой. У меня с ним были отличные отношения. Также я отмечу Тима Шервуда. В „Тоттенхэме“ он был мне как отец. Сейчас „шпор“ тренирует Почеттино, один из лучших специалистов в Европе. Уверен, в будущем он будет работать в одном из топ-клубов. Только с Манчини у меня не сложились отношения. Он мне сразу не понравился. И как человек и как тренер. Его тренировки были самыми скучными.

— Среди болельщиков бытует мнение, что у вас сложный характер. Они называли вас „безумцем“. — Я обычный человек. Люблю смеяться, смешить людей вокруг. Мне нравится, когда люди улыбаются. Может, поэтому многие считали, что я шоумен.

— У вас были проблемы в семье, из-за которых вы чуть не завершили карьеру раньше времени. — Из-за семейных проблем я даже подумывал о самоубийстве. Моя история может послужить для кого-то примером. Я считаю, что нужно уметь быть счастливым в любой жизненной ситуации. 3 года назад в соцсетях я рассказал о своем расставании с семьей. С тех пор ничего не изменилось. Я лишь хочу, чтобы мои родственники относились ко мне, как к человеку.

История конфликта Эммануэля с семьей, о которой он поведал через соцсетях:

Эммануэль Адебайор: Они уже разделили наследство на случай, если я умру

»Как-то я подарил своей матери колье за 45 тысяч евро. Но мой брат продал его за 800 евро. Своего другого брата, Ротими, я устроил в футбольную академию, но он воровал телефоны у партнеров по команде, и его оттуда выгнали. Также был случай, когда я дал большую сумму денег маме, чтобы устроить брата в хорошую школу, но она все потратила непонятно на что. Ну, а самый ужасный случай произошел со мной несколько лет назад. Мои братья, Питер и Кола, приставили к моему горлу нож. И отпустили меня только после того, как я пообещал дать им денег».

— Где вы планируете жить после завершения карьеры? — Я хочу быть примером для своих сограждан, проживающих в Того. Молодежь на моей родине должна иметь право выбора. После завершения карьеры я вернусь туда, где родился, чтобы принести пользу обществу. Население Того страдает от нехватки общеобразовательных школ и спортивных академий. Африка — это континент с огромным потенциалом, но для его развития нужно многое сделать. Со своей стороны, я постараюсь приложить все усилия для развития футбола в Того.