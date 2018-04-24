Владимир Камельзон: «Как мы могли допустить, чтобы в сборную не приехала Касаткина?»

Заслуженный тренер России, директор теннисной школы «Белокаменная» Владимир Камельзон в интервью «СЭ» отметил, что российские игроки не должны отказываться от выступлений за сборную.

Шамиль Тарпищев : «В следующем году все сильнейшие приедут в сборную»

— Кто сейчас должен взять на себя всю ответственность за то, что происходит?

— Президент ФТР Шамиль Тарпищев, руководитель тренерского совета Геннадий Жуков . Персонально они, поскольку кроме них никто другой не имеет возможность влиять на ситуацию. Хорошо, назначили Игоря Андреева капитаном — смелое, по-спортивному честное решение. А на кого ему опереться? Каждый игрок — целая команда: теннисист, тренер, массажист, менеджер. С ними нужно договариваться. Вот как мы могли допустить, чтобы в Ханты-Мансийск не приехала Дарья Касаткина , с которой был бы полноценный состав? Она ведь задолго до матча объявила о том, что не будет играть, и дело вовсе не в травме. К такому поведению я отношусь негативно. Она что, уже не россиянка? Разве может страна, вырастившая игрока, стоять перед этим игроком на коленях?

— А что в данной ситуации делать? Не приглашать «отказников» в сборную и закрыть дорогу на Олимпиаду?

— У меня нет универсального рецепта. Но наше слишком интеллигентное отношение к игрокам бросается в глаза. Наши тренеры не могут сказать теннисистам, чтобы к определенной дате они прибыли на сбор, иначе будут наложены штрафные санкции. Такое есть во всех видах спорта, кроме тенниса. Тем более, за сборную никто бесплатно не играет! Все спортсмены, выступающие за национальную команду, получают деньги, хотя и так много зарабатывают. Но они при этом должны понимать, что являются россиянами, а их менеджеры не должны командовать федерацией. Два-три матча в году — не самая большая нагрузка, потерпят с личными турнирами. (Андрей ШИТИХИН)

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