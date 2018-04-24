Обновился рейтинг WBO: Мехонцев, Шелестюк и Дадашев покинули топ-15

В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирной боксёрской организации (WBО). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.

Тяжёлый вес (до 90,7 кг)

Алексей Зубов (Россия) опустился с 11-й позиции на 14-ю Полутяжёлый вес (до 79,4 кг)

Гасан Гасанов (Россия) поднялся с 12-й позиции на 11-ю — Егор Мехонцев (Россия), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15 Первый средний вес (до 69,9 кг — Канат Ислам (Казахстан) опустился с 4-й позиции на 7-ю — Бахрам Муртазалиев (Россия) поднялся с 12-й позиции на 10-ю — Исмаил Илиев (Россия) поднялся с 15-й позиции на 13-ю Полусредний вес (до 66,7 кг)

Тарас Шелестюк (Украина), занимавший 12-ю позицию, покинул топ-15 Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

— Максим Дадашев (Россия), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15 Второй полулёгкий вес (до 59 кг)

Михаил Алексеев (Россия) опустился с 7-й позиции на 9-ю Полулёгкий вес (до 57,2 кг — Олег Малиновский (Украина) поднялся с 7-й позиции на 6-ю Легчайший вес (до 53,5 кг)

Николай Потапов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 14-ю позицию

Жанат Жакиянов (Казахстан) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию

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