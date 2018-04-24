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Обновился рейтинг WBO: Мехонцев, Шелестюк и Дадашев покинули топ-15
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Обновился рейтинг WBO: Мехонцев, Шелестюк и Дадашев покинули топ-15 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирной боксёрской организации (WBО). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Тяжёлый вес (до 90,7 кг)
Алексей Зубов (Россия) опустился с 11-й позиции на 14-ю  Полутяжёлый вес (до 79,4 кг)
Гасан Гасанов (Россия) поднялся с 12-й позиции на 11-ю  — Егор Мехонцев (Россия), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15  Первый средний вес (до 69,9 кг  — Канат Ислам (Казахстан) опустился с 4-й позиции на 7-ю  — Бахрам Муртазалиев (Россия) поднялся с 12-й позиции на 10-ю  — Исмаил Илиев (Россия) поднялся с 15-й позиции на 13-ю  Полусредний вес (до 66,7 кг)
Тарас Шелестюк (Украина), занимавший 12-ю позицию, покинул топ-15  Первый полусредний вес (до 63,5 кг)
— Максим Дадашев (Россия), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15  Второй полулёгкий вес (до 59 кг)
Михаил Алексеев (Россия) опустился с 7-й позиции на 9-ю  Полулёгкий вес (до 57,2 кг  — Олег Малиновский (Украина) поднялся с 7-й позиции на 6-ю  Легчайший вес (до 53,5 кг)
Николай Потапов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 14-ю позицию
Жанат Жакиянов (Казахстан) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию
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