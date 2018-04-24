БК «Самара-2» взял «серебро» «Финала восьми», проиграв «ЦСКА-Юниор» — 74:78

А в начале второй четверти Дмитрий Гусенков броском издали вновь сделал счет равным — 21:21. Проходит пара минут — и к восторженному реву болельщиков (стоит ли говорить, что на такой матч съехались любители баскетбола со всей области) Георгий Коротяев выводит «Самару» в лидеры — 25:23. Штрафные Александра Кузнецова вроде бы укрепили ее положение, но в середине периода хозяева пропустили удар 0:15, перечеркнувший все старания — 27:38. Дмитрий Халдеев и Александр Кузнецов сняли с команды оцепенение, но все равно к большому перерыву отставание было заметным — 35:43.

К тому же и третью десятиминутку самарцы начали так себе, с 0:6. Но тут же ответили на это своим рывком 10:0, начало которому положила треха Агасия Тонояна — и не такие уже беспросветные 45:49 к середине четверти. Окончательно настичь москвичей не удалось, но и разница теперь была всего 5-6 очков. Если бы не баззер Юрия Умрихина с сиреной об окончании периода — 53:62.

Шикарный данк Дмитрия Халдеева в быстром отрыве, едва стартовала заключительная четверть, показал, что «Самара» и не думает сдаваться. Вот только гости продолжали исправно набирать очки. За 2:31 до сирены после очередного попадания Агасия Тонояна хозяевам оставалось отыграть «каких-то» 6 очков — 64:70. Получив дисквалифицирующий фол, зал покинул Иван Ребров. Отбиваясь в защите, самарцы допустили пару совсем необязательных потерь, казалось, приговорив сами себя…

И все же надежда на спасение оставалась: за 37 секунд до сирены все тот же Тоноян свел отставание к 4 очкам (68:72). И это было еще не все! Треха Дмитрия Гусенкова за 11 секунд до конца — 74:76. Увы, большего удача самарцам не позволила… 74:78 — «Самаре-2» достаются серебряные медали, сообщает официальный сайт клуба.