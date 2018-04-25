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«Севилья» оставила Монтеллу и уволила спортивного директора
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«Севилья» оставила Монтеллу и уволила спортивного директора 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Севилья» после разгромного поражения от «Барселоны» в финале Кубка Испании (0:5) объявила, что Винченцо Монтелла останется главным тренером команды, а спортивный директор Оскар Ариас уйдет в конце сезона. Президент клуба Хосе Кастро на пресс-конференции отметил, что наставник команды пообещал, что севильцы в следующем сезоне будут выступать в еврокубках. На данный момент команда идет на 7-м месте в турнирной таблице.
— Мы, без сомнений, находимся на краю изменений, так как знаем, что в этом году были допущены ошибки, которые нужно исправить, — сказал Кастро. — У нас есть понимание, что нужно изменить, и мы изменим это.
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