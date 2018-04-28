Эусебио Ди Франческо: «Салах тот игрок, который меняет игру»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо отметил, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах способен менять ход любого матча. По словам итальянца, именно Салах сделал результат в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с его командой. Напомним, египтянин забил два гола и дважды выступил ассистентом, а «Ливерпуль» выиграл со счетом 5:2.

— Салах сделал разницу в матче с нами, это было неизбежно. Этот тот игрок, который меняет игру, — цитирует Pagine Romaniste Ди Франческо. — Салах всегда показывает себя в деле и обладает другими качествами, которых нет у многих игроков. Я читал его интервью, где он говорит, что «пытается каждый день стать лучше как игрок и как человек». Это правильный путь для всех нас, включая меня.

В текущем сезоне Салах провел 47 матчей и забил 43 гола.