Почему «Луч» проведёт домашний матч без зрителей условно?

Правда, что из-за хамского поведения части фанатов «Луча» остальные болельщики лишатся права попасть на игру команды?

В. Варсегов, Владивосток

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ввиду выходки фанатов «Луча» против наставника команды Александра Григоряна , направленного на унижение человеческого достоинства, решил оштрафовать ФК «Луч-Энергия» 50 тыс. руб. и обязал клуб провести домашний матч без зрителей условно. А затем клуб расторг контракт с главным тренером.

— Мы ожидали других результатов. За время работы Александр Витальевича у клуба четыре поражения, две ничьи и лишь две победы, — заявил член правления АФК «Луч-Энергия» Дмитрий Друян. — Угроза вылета из ФНЛ до сих пор существует, но есть потенциал для более высокого уровня игры. Считаю, что «Луч» способен завершить сезон, сохранив прописку в ФНЛ. Напряженность вокруг персоны наставника «Луча», связанная с затяжным конфликтом Григоряна с фанатами команды, возможно, также повлияла на качество выступления жёлто-синих. Такая атмосфера могла сказаться на качестве игры и на её результате.