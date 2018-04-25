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Почему «Луч» проведёт домашний матч без зрителей условно?
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Почему «Луч» проведёт домашний матч без зрителей условно? 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Правда, что из-за хамского поведения части фанатов «Луча» остальные болельщики лишатся права попасть на игру команды?
В. Варсегов, Владивосток
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ввиду выходки фанатов «Луча» против наставника команды Александра Григоряна, направленного на унижение человеческого достоинства, решил оштрафовать ФК «Луч-Энергия» 50 тыс. руб. и обязал клуб провести домашний матч без зрителей условно. А затем клуб расторг контракт с главным тренером.
— Мы ожидали других результатов. За время работы Александр Витальевича у клуба четыре поражения, две ничьи и лишь две победы, — заявил член правления АФК «Луч-Энергия» Дмитрий Друян. — Угроза вылета из ФНЛ до сих пор существует, но есть потенциал для более высокого уровня игры. Считаю, что «Луч» способен завершить сезон, сохранив прописку в ФНЛ. Напряженность вокруг персоны наставника «Луча», связанная с затяжным конфликтом Григоряна с фанатами команды, возможно, также повлияла на качество выступления жёлто-синих. Такая атмосфера могла сказаться на качестве игры и на её результате.
Обязанности главного тренера исполняет Александр Алфёров.
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