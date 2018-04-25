«Уфа» провела открытый урок физкультуры в Гимназии (видео)

Начался урок физкультуры с привычной разминки, которую провел Сергей Томаров . Опытный Николай Сафрониди включился в работу с детьми на упражнениях с мячом. Футболист «Уфы» ознакомил девочек и мальчиков с азами футбольной техники и научил школьников делать точные передачи.

После веселой эстафеты ребят ждал приятный сюрприз от руководства «Уфы»: спортивный директор Ильдус Биглов и представители команды вручили детям подарки с символикой футбольного клуба. В завершении урока состоялась фото— и автограф-сессии.