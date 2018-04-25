Почетный президент ОКР: у Жукова есть достойные преемники

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев выразил мнение, что у действующего главы организации Александра Жукова есть достойные конкуренты на ближайших выборах на данный пост.

"Александр Жуков многое сделал для олимпийского движения и заслужил самых высоких оценок за всё время своей работы. Мне бы хотелось, чтобы он продолжить руководить организацией. Но если он примет решение сосредоточиться на работе в Госдуме и снимет свою кандидатуру с выборов, все поймут его выбор.

Ранее источник сообщил о том, что действующий президент ОКР Жуков будет переизбираться на третий срок.