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Почетный президент ОКР: у Жукова есть достойные преемники
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Почетный президент ОКР: у Жукова есть достойные преемники 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев выразил мнение, что у действующего главы организации Александра Жукова есть достойные конкуренты на ближайших выборах на данный пост.
"Александр Жуков многое сделал для олимпийского движения и заслужил самых высоких оценок за всё время своей работы. Мне бы хотелось, чтобы он продолжить руководить организацией. Но если он примет решение сосредоточиться на работе в Госдуме и снимет свою кандидатуру с выборов, все поймут его выбор.
Что касается его возможных преемников, то, мне кажется, у нас есть достойные люди, способные грамотно руководить ОКР. В первую очередь назову вице-президентов организации — четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова и помощника президента РФ Игоря Левитина", — цитирует Тягачева газета «Известия».
Ранее источник сообщил о том, что действующий президент ОКР Жуков будет переизбираться на третий срок.
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