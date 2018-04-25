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Тим Кэйхилл дисквалифицирован на 3 матча за удар соперника локтем
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Тим Кэйхилл дисквалифицирован на 3 матча за удар соперника локтем 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Миллуолла» Тим Кэйхилл был дисквалифицирован на 3 матча за удар локтем нападающего «Фулхэма» Александра Митровича во время матча 44-го тура чемпионшипа (0:3). 38-летний австралиец согласился с наказанием.
"Я получил трехматчевую дисквалификацию, и я всегда буду признавать ответственность за свои действия на футбольном поле и за его пределами, представляя «Миллуол». Моя цель теперь состоит в том, чтобы внести свой вклад в тренировочный процесс и помочь моим товарищам по команде попытаться обеспечить место в плей-офф", — написал Кэйхилл в Твиттере.
All you hear is Fulham fans moaning about the @Tim_Cahill challenge, no one talks about the swinging elbow by Mitrovic on Cahill 5 seconds later. As usual, Sky comment on what they want. pic.twitter.com/8jIoZTyGUM
— Tony Thomas (@LionsTVTony) 21 апреля 2018 г.
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