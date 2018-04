Тим Кэйхилл дисквалифицирован на 3 матча за удар соперника локтем

Полузащитник «Миллуолла» Тим Кэйхилл был дисквалифицирован на 3 матча за удар локтем нападающего «Фулхэма» Александра Митровича во время матча 44-го тура чемпионшипа (0:3). 38-летний австралиец согласился с наказанием.

"Я получил трехматчевую дисквалификацию, и я всегда буду признавать ответственность за свои действия на футбольном поле и за его пределами, представляя «Миллуол». Моя цель теперь состоит в том, чтобы внести свой вклад в тренировочный процесс и помочь моим товарищам по команде попытаться обеспечить место в плей-офф", — написал Кэйхилл в Твиттере.

All you hear is Fulham fans moaning about the @Tim_Cahill challenge, no one talks about the swinging elbow by Mitrovic on Cahill 5 seconds later. As usual, Sky comment on what they want. pic.twitter.com/8jIoZTyGUM

