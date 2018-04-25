Энтони Гилл: Мы должны сосредоточиться на деталях и сократить число ошибок

«Нам нужна полная концентрация. Ситуация такова, что в случае проигрыша мы выбываем из Евролиги и заканчиваем европейский сезон. Никто в команде этого, естественно, не хочет, поэтому мы будем сражаться и постараемся пройти как можно дальше.

Мы должны сосредоточиться на деталях и сократить число ошибок. Если сыграем с энтузиазмом, сыграем сердцем, сократим число ошибок и избежим потерь, которые мы совершили в двух первых матчах, тогда у нас появятся шансы.

Также нельзя допускать ситуаций, когда нам дают технические фолы, или когда мы намеренно фолим, но этого делать не нужно. Одним словом, постараемся провести ровную игру», — приводит слова Гилла официальный сайт «Химок».

Напомним, матч «Химки» — ЦСКА, состоится сегодня, 25 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.