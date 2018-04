Наши республики связаны вечными узами

Flying to Kyiv today.

​Сегодня лечу в Киев. — Майкл Макфол, бывший посол США в России.

Our two great republics are linked together by the timeless bonds of history, culture, and destiny. We are people who cherish our values, protect our civilization, and recognize the image of God in every human soul. pic.twitter.com/01c8iSGDB3

​Наши две великие республики связаны вместе вечными узами истории, культуры и судьбы. Мы — люди, которые лелеют свои ценности, защищают нашу цивилизацию и видят образ бога в каждой человеческой душе. — Дональд Трамп , президент США.

why are property prices so high in central London? Because members of a criminal gang from Odessa, and others like them, need safe investments https://t.co/fmBoGrkjsr

