Андрей Травников: «Важны проекты не ради авторитета партии, а для людей»

Новые лица, а главное идеи необходимы для улучшения качества жизни. На активе партии «Единая Россия» собралось много участников из районов области. Всего шесть дискуссионных площадок: медицина, образование, городская среда, достойная жизнь и не только.

«Мы готовили свои предложения и обсуждали их с людьми таким образом, чтобы донести наши пожелания, потребности до федерального центра и извлечь из этого какую-то пользу для Новосибирской области. И дискуссия «Достойная жизнь» распалась на две составляющие. Что такое достойная жизнь? Это достойная зарплата для каждого человека, которую он может получить только в результате развития экономики Новосибирской области. Наша экономика готовится к следующему этапу своего развития, для этого готовится Стратегия развития», — сообщил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валентин Сичкарев

По мнению Валентина Сичкарева, есть смысл разработать систему стандартов качества жизни на селе и ретранслировать на всю страну. Время перемен настало и для самой партии.

«Речь идет о том, чтобы изменить всю структуру и подход. Это и партийная учеба, которой нам не хватает сегодня, и роль партии в целом. Если сегодня мы считаемся партией власти, то ставится задача до 2026 года, чтобы это была партия путинского большинства», — сообщил заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко

Процесс вступления в партию надо избавить от бюрократии, то есть когда человек годами может быть сторонником организации без партбилета. С другой стороны, каждый партиец обязан иметь возможность озвучивать идеи и проблемы территории, которую он представляет. Руководитель области предложил и имиджевую реформу партии.

«Мы наблюдали по итогам реализации проектов в 2017 году, что нам явно не хватает общественного, информационного сопровождения некоторых важных для жителей проектов. С другой стороны, я считаю, что «Единая Россия» ни в коем случае не должна присваивать себе проекты и их результаты. Несмотря на то, что самая мощная политическая сила и профессиональная партия является инициатором проектов и инициатором выделения ресурсов на эти проекты, эти проекты не для партии, не для авторитета «Единой России», а для нашего населения», — сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

Андрей Травников считает необходимым создать информационную площадку для разработки Стратегии социально-экономического развития региона, чтобы свое видение проекта могли донести далекие от политики люди или, наоборот, оппозиционные организации. Сегодняшние решения новосибирских единороссов продолжат обсуждать на федеральной конференции уже в мае.