Полумарафон «ЗаБег» возвращается в Красноярск

Завтра, 26 апреля, в 14:00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3Б) состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийского полумарафона «ЗаБег» в Красноярске от создателей «Гонки Героев».

На мероприятии будет представлен «стартовый пакет» участника, презентованы маршруты трасс, а также правила участия в соревнованиях.

Спикерами пресс-конференции выступят: первый заместитель министра спорта Красноярского края Аркадий Кривошеев, руководитель Главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска Валерий Черноусов , заместитель директора краевого «Центра спортивной подготовки», главный судья соревнований Владимир Мусиенко, руководитель пресс-службы проекта «Лига Героев» (г. Москва) Игорь Юртаев

Полумарафон пройдет 20 мая. Как и в прошлом году, отличительной особенностью проекта остается синхронный старт — вне зависимости от часовых поясов, люди со всей страны стартуют одновременно. В Москве участники начнут в 9 утра, а в Красноярске — в 13 часов. Участникам будут предложены 4 дистанции на выбор: 21.1 км, 10 км, 5 км или 2 км.

Все участники «ЗаБега» получат памятные медали с узнаваемой символикой города, в котором они решили пробежать. Кроме того, по итогам забегов будет выбрана беговая столица России — в прошлом году ею стала Казань, и только от участников зависит, кто получит это почётное звание в этот раз.