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Петрозаводску вручили памятную медаль
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Петрозаводску вручили памятную медаль 

Карельские вести 24 минуты назад
Фото: Карельские вести
Награду «Помнимъ. 1914 — 1918 гг.» вручили 16 организаторам и исполнителям, которые участвовали в установке памятного знака в карельской столице.
Накануне в Петрозаводске состоялась церемония награждения памятной медалью «Помнимъ. 1914–1918 гг.» жителей города, по инициативе и при участии которых был реализован проект установки памятника.
Памятный знак «Олонецким полкам и народным ополчениям Русской армии 1698–1920 годы» был установлен на пересечении улиц Луначарского и Промышленной в карельской столице в 2012 году. Инициатором проекта выступила региональная общественная организация «Стражникъ».
Награду передал президент фонда «В память о Народном ополчении» Алексей Воронков. Золотые, серебряные и бронзовые медали вручили 16 организаторам и исполнителям, которые приняли участие в установке памятного знака, в том числе двоим посмертно.
Почетная награда, учрежденная в 2014 году, вручается историкам, видным деятелям культуры и искусства, внесшим значительный вклад в дело увековечивания памяти о Первой мировой войне. Среди награжденных — администрация города за «Сохранение исторической памяти о Первой мировой войне».
По материалам: ptzgovorit.ru
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