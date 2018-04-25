Кубок мира во Владивостоке представят сын кузнеца и модель

1 мая столицу Приморья взорвёт эксклюзивный матч с бразильской легендой Жилберту Силва и российской супер-моделью Натальей Водяновой , в это же время каждый желающий сможет сделать селфи на фоне Официального Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA.

В ходе совещания по организации и проведению Тура Кубка Чемпионата мира FIFA с Coca-Cola во Владивостоке стало известно, что футбольный «золотой грааль» прилетит во Владивосток из Японии прямо в канун празднования дня Весны и Труда и пробудет на приморской земле ровно три дня.

«Владивосток станет первым городом третьего этапа тура легендарного трофея, за который будут бороться сильнейшие команды мира. официальная церемония приветствия главного футбольного приза состоится возле Администрации Приморского края 1 мая, в 15.30. Здесь будет возведена сцена, футбольный мини-стадион с искусственным полем и трибунами», — отметили организаторы масштабного спортивного мероприятия.

После официального приветствия и флэш-моба в 16.30 на площади Борцов за власть Советов начнется юнифайд-матч, в котором на глазах у изумлённой публики сыграют чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и организаторы.

Отмечается, что сделать памятное фото с Кубком можно будет на протяжении двух дней в специальном шатре напротив здания администрации Приморского края — «Белого дома»: во вторник, 1 мая, с 16.00 до 20.00, и в среду, 2 мая, с 12.00 до 20.00.

«Воспитанники нашей детской футбольной школы смогут увидеть Кубок мира 2 мая, — сообщил специалист по работе с болельщиками ФК «Луч-Энергия» Олег КОТОВ . — Вероятно, для ребят выделят отдельное время, чтобы взглянуть на трофей»

3 мая Кубок мира планируют показать в ДВФУ, а также в студии одного из местных телеканалов, где пройдет ток-шоу.

Кстати, посол чемпионата мира FIFA, бразилец Жилберту Сильва наверняка будет рад тому, что турне Кубка мира по России начинается с Дальнего Востока. Ведь всего в нескольких сотнях километрах от Владивостока Жилберту выиграл главную награду своей жизни — в 2002 году стал чемпионом мира. Тогда он сыграл на полях в Японии и Корее все 7 матчей в составе сборной Бразилии.

Интересно, что, как многие другие звезды бразильского футбола, Сильва выходец из не богатой семьи. Отец был кузнецом, мать — домохозяйкой. Благодаря футболу, Жилберту стал известен во всем мире.