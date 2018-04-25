Подведены итоги Весенней сессии «Первых интеллектуальных рекламных игр»

19 апреля 2018 года интернет-подразделение коммуникационного агентства Страна-онлайн совместно с МоЗгва провели Весеннюю сессию Первых Интеллектуальных Рекламных Игр. Для большинства участников это был уже не первый опыт интеллектуального досуга.

Турнир получился по-настоящему увлекательным, участники в серьёзной борьбе старались проявить свою эрудицию в области рекламы. Чувствовался боевой настрой абсолютно всех команд, состоящих из представителей крупнейших рекламных агентств и брендов страны:

Mediana BH, ADV_lab, AIZEK, BBDO, DAN, ЭГИС, ГАЛС, GroupM, inDIGITALwetrust, I-Guru, MasterCard, MediaInstinct, OMD, Perfomics, Publicis Media, ROSST Digital, StoryLab, Starlink, TMK media, Volkswagen.

Первое место и ценные призы получила команда агентства ADV_lab Второе и третье призовые места заняли команды ГАЛС и GroupM соответственно. Команда ГАЛС уже во второй раз становится серебряным призером «Первых интеллектуальных рекламных игр».

Страна-онлайн уже во второй раз проводит турнир в таком формате. Учитывая 100% явку и огромный интерес, проявленный со стороны участников, Страна-онлайн планирует сделать «ПИРИ» регулярным турниром в 2018 году.

Страна-онлайн предлагает таргетированное размещение на 14 тематических и более чем на 90 региональных телеканалах, 16 интернет-ресурсах и является одним из лидеров по объему рекламного инвентаря. Страна-онлайн разрабатывает и реализует специальные проекты любой сложности на ТВ и в Интернете.

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