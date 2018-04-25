Валериан Панфилов: «Надеюсь, что с новым стадионом „Крылья“ смогут вернуться в число лидеров по посещаемости»

Первый матч на стадионе «Самара Арена» — историческое событие для города, считает Валерьян Панфилов , заслуженный ветеран ФК «Крылья Советов»:

"Уже в эту субботу «Крылья Советов» сыграют свой первый матч на стадионе «Самара Арена». Для нашего города это действительно историческое событие. Все билеты на матч были реализованы в рекордные сроки — всего за 5 часов с начала продаж. Это говорит о высоком интересе самарцев к событию. Надеемся, что с новым стадионом, более комфортабельным и вместительным, мы сможем вернуться в число лидеров страны по посещаемости матчей", — поделился ожиданиями ветеран самарского клуба.