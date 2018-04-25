Две российские пары вышли в 1/8 финала чемпионата Европы в миксте

Две российские пары Евгений Дремин Евгения Димова и Родион Алимов — Алина Давлетова вышли в 1/8 финала в миксте на чемпионате Европы-2018. В следующем круге первые встретятся с французами Бастианом Керсоди и Леа Палермо, вторые — с датчанами Матиасом Кристиансеном и Кристинной Педерсен.

В 1/16 Дремин и Димова обыграли болгарских спортсменов Димитару Янакиева и Марию Мицову со счетом 21:16, 21:7. Алимов и Давлетова нанесли поражение англичанам Бену Лейну и Джессике Пью — 21:19, 27:25.

Также в мужском одиночном разряде в 1/16 прошел Сергей Сирант , обыгравший чеха Милана Лудика со счетом 21:11, 21:11. А россиянка Наталья Перминова не смогла выйти во второй раунд, уступив швейцарке Сабрине Жаке — 17:21, 21:13, 17:21.

Чемпионат Европы проходит в Испании с 24 по 29 апреля.