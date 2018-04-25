Истории чемпионатов мира. Конфликт Ильи Ковальчука и Владимира Крикунова

В середине 2000-х яблоком раздора в сборной России был алкоголь.

4 мая в Дании стартует чемпионат мира. В преддверии турнира «Чемпионат» запускает рубрику «Истории чемпионатов мира», в которой вспоминает яркие моменты прошлых первенств.

Крикунов как спаситель в тёмные времена

Серебро, завоёванное командой Бориса Михайлова , лишь немного заглушило горечь питерского провала. 11-е место на домашнем чемпионате мира в Северной столице ещё отдавалось жутковатым эхом, а соль на рану посыпали последующие результаты сборной России. В 2003 году молодая дружина Владимира Плющева еле-еле доползла до четвертьфинала, где её прихлопнули чехи, а спустя год легендарный Виктор Тихонов добыл всего две победы на чемпионате мира, да и те над Данией и Японией. Кажется, именно тогда российский хоккей нащупал дно.

Владимир Крикунов во всей этой истории выглядел супергероем, который спасает мир за мгновение до падения астероида. Только это не тот марвеловский супергерой в трико и маске, а советский — с матерком и баллонами, которые уже тогда приводили хоккеистов разных мастей в ужас. Сборную России Крикунов возглавил всего за полторы недели до чемпионата мира. Почти сразу после того, как привёл московское «Динамо» к золоту локаутного сезона. Дацюка, Афиногенова, Маркова и молодого Овечкина, выигравших Суперлигу, он привёз в Вену с собой.

Бронза среди локаутных звёзд

Канадцы в итоге зарезервировали всю верхушку списка бомбардиров, но довольствовались лишь серебром. В финале они разбились о чешскую стену во главе с Томашем Вококуном. Как потом признается его визави Бродо, чехи завоевали чемпионство в стиле «Нью-Джерси», то есть, действуя прагматично и строго от обороны. А что же сборная России? Команда у нас тогда собралась звёздная, где нашлось место и молодым Малкину с Овечкиным, и Дацюку с Ковальчуком , и уже опытным Яшину с Ковалёвым.

Игра сборной была весёлой, разухабистой. Несмотря на звёздный подбор игроков, процент брака зашкаливал, а неравные составы хромали на обе ноги. Впоследствии сами игроки обвиняли наставника в странном распределении ролей. Чуть ли не в половине игр россияне «горели», уступая в счёте, но всякий раз тушили пожар, отыгрываясь. Не удалось спастись только в полуфинале с канадцами. 0:4 наши парни превратили в 3:4, но провальное начало и странное судейство оставило российскую команду с бронзой.

Ковальчук Вену пропил?..

После двух провальных чемпионатов мира медали в Вене выглядели пусть маленьким, но прорывом. Ничего не предвещало скандала. Крикунов успел свозить сборную на Олимпиаду в Турин, где она пусть и грохнула канадцев, но осталась без медалей. Бомба рванула во время подготовки к чемпионату мира в Риге. «Атланта» Ковальчука проиграла «Вашингтону» Овечкина и лишилась шансов на плей-офф. Илья оказался доступен для сборной, но Крикунов неожиданно открестился от суперфорварда.

«В сборной, по крайней мере, на чемпионате мира в Риге, его не будет. Тренеры национальной команды не раз давали ему шанс. Да, он сильный игрок, много забивает в НХЛ. Но как только Ковальчук приезжает играть на чемпионат мира, то сразу берет карту города и начинает ее изучать — смотрит, где и какие рестораны в нем есть. Сколько можно терпеть эти пьянки и гулянки!

И вообще с энхаэловцами наша сборная до сих пор не выиграла ни одного золота: Вену — пропили, Питер — пропили. Об этом у нас почему-то вспоминают мало. В Вене мы, наверное, не завоевали бы никаких медалей, хорошо, что тройка Овечкин — Малкин — Афиногенов вытянула игру за бронзу со шведами», — рубанул с плеча Владимир Васильевич.

Крикунов при этом признался, что на Олимпиаде неправильно использовал Ковальчука, а сам Илья дал чётко понять, что если бы нуждался в отдыхе — отправился бы на Гаваи. Не помогло. Тренер вспомнил события годичной давности и был непреклонен. Поговаривают, что энхаэловцы действительно гуляли в Вене, но все, а не только Ковальчук. Илья при этом не был заводилой. Однако запоздалый бумеранг прилетел только ему. «Кто у нас напился в Вене на прошлом чемпионате мира? Догадываетесь, кто?! Но об этом в нашей прессе почему-то не пишут. Говорят, что во всем только тренеры виноваты!», — не унимался Крикунов.

…А Крикунов — Ригу?

В Риге сборная России в итоге решила обойтись почти без энхаэловцев. Почти, потому что до латвийской столицы всё-таки добрался Овечкин. В остальном Крикунов полагался на проверенных людей из Суперлиги. Все эти склоки и деления на «наших» и «не наших» привели к вылету от чехов в четвертьфинале. И тут своё слово сказал уже Ковальчук.

«У Крикунова все что-то пропили: Ковальчук — Вену, энхаэловцы — Питер… Может, это значит, что Ригу он сам пропил? Этот тренер уже всем все доказал, когда не взял туда энхаэловцев, кроме Овечкина: пообещал выиграть — и занял пятое место. У нас любят говорить, что игроки ставят свои интересы выше командных, а здесь вышло наоборот», — выпалил Илья уже после того, как авторитарного Крикунова на посту главного тренера сборной сменил демократичный Быков.

Тех, кто в этом конфликте встали на сторону Ковальчука, было не в пример больше, чем защитников Крикунова. Тренера обвиняли и в чрезмерных нагрузках, и в примитивной тактике. Но ярче всех за своего подопечного вступился главный тренер «Атланты» Боб Хартли

«Видимо, из-за того, что этот человек рос в другом поколении, для него любой ужин в ресторане означает одно: водка и соленый огурец. На дворе двадцать первый век. Если ты пошел поужинать, это не значит, что из ресторана ты обязан приползти пьяным. Мы играем по 90 матчей за чемпионат, и если за каждым ужином хлебать водку — постарели бы лет на 40 за сезон. Просто несерьезно слышать такие вещи от человека, которому уже за 50», — не стеснялся в выражениях Боб Хартли.

Всего через несколько лет после конфликта Крикунов — Ковальчук мы забудем о таком понятии как «отказники». Воспитание Сёмина перед домашним турниром в Москве и «клоны» Быкова в Кёльне покажутся нам цветочками по сравнению с тем, что творилось в сборной России в 90-х и середине 2000-х. Пропить целый чемпионат мира — это по-русски, это по-нашему.

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