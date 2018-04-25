Что такое биологический паспорт спортсмена и как работает система контроля «чистоты» атлетов

Бывший биатлонист сборной Австрии главный врач ведущего австрийского медицинского центра Revital Aspach Гюнтер Бек объяснил, как работает биологический паспорт спортсмена, когда отклонения от нормы могут говорить о применении допинга, и какие несовершенства имеет система сбора данных.

— Что такое биологический паспорт спортсмена и как работает эта система контроля «чистоты» атлетов?

— Биологический паспорт представляет собой профиль человека, составленный в виде медицинских параметров крови. Целью введения биологического профиля спортсмена является сбор природных показателей крови и отслеживание их колебаний, на основе которых можно делать выводы о возможных манипуляциях. При сборе данных для паспорта спортсмена используются определённые параметры человеческой крови: это гемоглобин, гематокрит, ретикулоциты, форменные элементы крови и другие.

— Что называют «аномальными показателями»?

— Когда спортсмен использует допинг, он пытается оптимизировать свои кровяные показатели, чтобы отклонение от нормы также вписывалось в допустимые медицинские рамки. Если в профиле некоторые показатели слишком завышены или заметно понижены, говорят об «аномальных показателях». Наличие таковых говорит о каких-либо отклонениях: речь может идти как о манипуляциях, так и о протекающем заболевании.

— Наличие неопределённости в трактовке кровяных показателей может говорить о несовершенстве системы?

— Проблема в том, что многие спортмены поздно заводят такой паспорт. Например, человек пару лет принимает допинг — ЭПО или совершает любые другие запрещенные манипуляции, и на этом фоне регистрирует свой кровяной паспорт. В этом случае его ложно измененные показатели берутся в качестве базовых и считаются нормальными. Поэтому открывать биологический паспорт нужно очень рано, в юном возрасте спортсмена.

— Насколько убедительной для Вас выглядит ситуация с «аномальными показателями» в крови Евгения Устюгова

— Я не видел анализы Устюгова и не могу сказать, насколько его показатели действительно отклоняются от базовых. Другой вопрос в том, как все эти анализы проводились и унифицировались, и есть ли другие данные, позволяющие говорить о манипуляциях с «чистотой» спортсмена. Вспомните ситуацию с немецкой конькобежкой Клаудией Пехштайн , когда ей вменялось применение допинга лишь на основе отклонений в её кровяном паспорте. Та дисквалификация была назначена без выявления в крови спортсменки следов запрещенных препаратов, а вследствие «нестандартных» показателей крови. Этого определенно недостаточно.

— Как же отличают природные отклонениях от искусственных?

— Если для исследований применяется стандартная методика, и налицо большие отклонения от нормы, которые невозможно объяснить с медицинской точки зрения, то в этом случае можно говорить о том, что были проведены манипуляции.

— Как не допустить ложных обвинений спортсменов, когда их природные данные отличаются от общепринятых?

— В идеале весь процесс должен быть организован в одной лаборатории и проводиться в одинаковых условиях. В настоящее время сбор данных и анализы координируются в трёх различных местах: в лаборатории WADA , в лабораториях национальных федераций, а также в лаборатории IBU. Выходит, что три структуры работают параллельно и определяют свои собственные показатели. Необходимо работать совместно, используя одну лабораторию, одинаковые приборы и соответственно единую шкалу, систему сбора и обработки показателей.

— Значит, биологический паспорт имеет потенциал?

— В принципе метод сбора биологической информации в паспорте спортмена — прекрасная и важная задумка, которая имеет высокий потенциал. Благодаря этой системе есть возможность более чёткого и глубокого контроля. При этом важность использования кровяного паспорта, на мой взгляд, не только в контроле за ведением «честной игры», но и в наблюдении за состоянием здоровья спортсмена. Но при этом, я считаю, что нужно начинать сбор данных как можно раньше, не в 20-25 лет, когда спортсмен приходит на Кубок мира, а с юниорского возраста.