Джон Терри: Наслаждаюсь пребыванием в «Астон Вилле»

— У меня определённо всt ещt есть желание играть. Моей целью в начале сезона был выход с командой в премьер-лигу — неважно, напрямую или через матчи плей-офф. Нам нужно приложить ещё немного усилий и, возможно, мы сможем этого добиться.

Терри готов продлить контракт с «Астон Виллой»