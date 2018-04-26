Джон Терри: Наслаждаюсь пребыванием в «Астон Вилле» 

— У меня определённо всt ещt есть желание играть. Моей целью в начале сезона был выход с командой в премьер-лигу — неважно, напрямую или через матчи плей-офф. Нам нужно приложить ещё немного усилий и, возможно, мы сможем этого добиться.
Терри готов продлить контракт с «Астон Виллой»
Конечно, «Челси» всегда будет моим клубом, но с момента перехода в «Астон Виллу» я отдавал себя за клуб, и болельщики прекрасно относились ко мне. Мне нравится думать, что я отплатил им за любовь своей игрой и работой на тренировках. Я наслаждаюсь пребыванием в команде и считаю, что решение перейти сюда было на сто процентов верным и удачным, — цитирует Терри talkSPORT.