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Челябинец снял на видео нашествие рыжих тараканов в Ленинском районе
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Челябинец снял на видео нашествие рыжих тараканов в Ленинском районе 

АиФ 17 минут назад
Фото: АиФ
Житель Челябинска снял на видео полчища рыжих тараканов, которые атакуют Ленинский район города, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Огромные тараканы с невероятной скоростью размножаются в канализации около остановки «Уют» по улице Гагарина. Автор пугающего ролика, который не следует смотреть детям и людям с ранимой психикой, отмечает, что на самом деле насекомых ещё больше, просто в ночное время камера не может передать всего происходящего.
«Живу недалеко от того места. Канализационные люки, из которых они лезут, расположены прямо на тротуаре, между домами № 50 и 52, — рассказал челябинец Евгений Попов. — В темени там не всё видно. Там их туча выползает. Каждую ночь причём!»
Правозащитники из организации «Гражданский патруль» уже направили жалобу по данному поводу в региональное управление Роспотребнадзора. По мнению общественников, такое количество насекомых может грозить эпидемией всему Челябинску. В частности, рыжие тараканы являются причиной распространения таких заболеваний, как гастроэнтерит, диарея и дизентерия.
Напомним, в начале 2018 года челябинцы пожаловались на нашествие крыс.
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