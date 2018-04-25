Челябинец снял на видео нашествие рыжих тараканов в Ленинском районе

Житель Челябинска снял на видео полчища рыжих тараканов, которые атакуют Ленинский район города, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Огромные тараканы с невероятной скоростью размножаются в канализации около остановки «Уют» по улице Гагарина. Автор пугающего ролика, который не следует смотреть детям и людям с ранимой психикой, отмечает, что на самом деле насекомых ещё больше, просто в ночное время камера не может передать всего происходящего.

«Живу недалеко от того места. Канализационные люки, из которых они лезут, расположены прямо на тротуаре, между домами № 50 и 52, — рассказал челябинец Евгений Попов . — В темени там не всё видно. Там их туча выползает. Каждую ночь причём!»

Правозащитники из организации «Гражданский патруль» уже направили жалобу по данному поводу в региональное управление Роспотребнадзора . По мнению общественников, такое количество насекомых может грозить эпидемией всему Челябинску. В частности, рыжие тараканы являются причиной распространения таких заболеваний, как гастроэнтерит, диарея и дизентерия.

Напомним, в начале 2018 года челябинцы пожаловались на нашествие крыс.