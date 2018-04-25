Истинный русский богатырь: отправленное во время ВОВ письмо о гибели солдата было обнаружено лишь сейчас

Бойцы отправили матери погибшего Ивана Лукьянова сообщение о том, что 19-летний наводчик пал в бою под Краснодаром. Однако письмо так и не дошло до семьи бойца, поскольку тогда территория их проживания оказалась оккупирована немцами.

Письмо времен Великой Отечественной войны, которое было отправлено более 70 лет назад, но так и не дошло до своего получателя, попало в распоряжение RT.

Бойцы отправили матери погибшего Ивана Лукьянова сообщение о том, что 19-летний наводчик пал в бою под Краснодаром. Однако письмо так и не дошло до семьи бойца, поскольку тогда территория их проживания оказалась оккупирована немцами.

В настоящее время сообщение находится в США у Олены Лейпник.

«Моя бабушка, Полина Петровна, была полевой медсестрой. У нее был роман с боевым офицером (видимо, после его ранения и пребывания в госпитале). Их дочь — моя мама — родилась 22 октября 1944 года. Могло случиться, что Полина привезла письмо с собой в село Голубовку Луганской области, где тогда жили ее родители. Также письмо могло попасть к нам через двух ее сестер, тоже фронтовых медиков», — сообщила Лейпник.

В письме товарищи павшего бойцы сообщают, что он был лучшим в батарее, а также сравнивают его с «истинным русским богатырем».

«Здравствуйте, Матрена Акимовна! Мы, бойцы и командиры, шлем Вам письмо, что Ваш сын, Иван Семенович Лукьянов, был лучшим товарищем в батарее. Любимец бойцов и командиров. Дрался с немецкими оккупантами, как истинный русский богатырь. Он грудью защищал нашу Родину. Любил свой народ. Немало уничтожил врагов из своего орудия как наводчик. Поэтому он заслуженно имел большой авторитет среди личного состава батареи. Его имя среди бойцов и командиров произносили с любовью», — сообщалось в письме.

Также в послании говорилось, где был похоронен Лукьянов и просили выслать ответ после получения письма. Однако он так и не был получен.

Уточняется, что весной и летом 1943 года, когда погиб Лукьянов в нескольких сотнях километров от родного села, войска Советской армии сражались с немцами в районе Лисхимстроя. Возможно, именно тогда его мать погибла, или переехала.