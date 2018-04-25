На поезде ЦСКА со станции ЦСКА

Друг за другом наши самые популярные и ведущие в стране спортивные организации отмечают очередные даты своего рождения. Старше других — на год — "Спартак" (не футбольный клуб, а само общество), динамовскому же спорту и армейскому по 95!

Настроения разные, у приверженцев «Спартака», мягко говоря, не очень. Понятно, подпортили праздник, подвели футболисты — и из Кубка России выбыли, и практически досрочно лишили себя чемпионства, возможности вновь бороться за него, повторить прошлогодний успех.

Динамовцы тоже не очень-то блеснули результатами в канун юбилея, но зато у них нашлась страстная поклонница в Сочи — Татьяна Кургачева. Однажды мы уже публиковали ее стихи, посвященные Льву Яшину . Теперь Татьяна Александровна, в течение долгого времени прослужившая в пограничных войсках, а ныне продолжающая трудиться в системе ФСБ , откликнулась не только на 95-летие общества, но и на 90-летие старейшего в стране стадиона, ныне приближающегося к своей основательной реконструкции, о чем ИА «Российский Стадион» тоже сообщал. Правда, жаль, что несколько выбились из графика сдачи объекта и пришлось отказаться от проведения на официальном открытии матча сборных России и Турции. Но лучше задержаться и все сделать качественно, чем потом в авральном порядке «латать» изъяны.

Как бы там ни было, не сомневаемся, стадион «Динамо», спортивное лицо Москвы, один из ее главных архитектурных памятников, предстанет перед FIFA чемпионатом мира во всем блеске, фактически столица получит — после спартаковской арены в Тушине и ЦСКА на Песчаной — новое, по сути, уникальное спортсооружение. Эту уверенность, нам кажется, излучают и стихи Татьяны Кургачевой. Может быть, не безупречные по литературной стилистике, но искренние. Вот они:

"Динамо"

(посвящается 95-летию общества и 90-летию стадиона)

Динамо-машина, «Динамо» команда! В движении сила, Играют как надо!

Девиз не позорят, В движении жизнь! К победе лишь воля, Соперник, держись!

В любую погоду Гремит стадион, Ведь многие годы «Динамовец» он.

Он многое помнит — От слёз до побед. Уж лет девяносто Игрою согрет.

В нём сила движенья, В нём сила любви. И без пораженья «Динамо» живи!

Ну, а что ЦСКА? Стихов к юбилею клуба, к сожалению, еще нет, возможно, их сочинит Татьяна Кургачева, автор этих строк с такой просьбой к ней уже обратился, чтобы «уравновесить» ситуацию с, пожалуй, главным спортивным соперником.

В общем, пока они пишутся (надеюсь), обойдусь прозой, тем более, она впечатляющая в плане достижений. Сделаю это еще и потому с преогромным удовольствием, что ныне тоже отмечаю юбилей, связанный с ЦСКА: ровно 50 (!) лет, как, будучи начинающим корреспондентом отдела спорта «Красной звезды», переступил порог клуба.

В релизе, подготовленном пресс-службой ЦСКА к 95-летию, перечислены имена самых прославленных армейских спортсменов и тренеров — поистине золотой арсенал клуба. Горжусь тем, что написал в свое время не просто о большинстве, а об абсолютном большинстве из этого чемпионского перечня.

Не в обиду остальным, назову сейчас лишь одно имя — читатель поймет мой выбор и, полагаю, согласится с ним. Это — Елена Трубицына. Что, вам оно незнакомо? Ну, как же — она героиня Пхенчхана, хотя сама не выходила на старт, за нее это сделали ее подопечные. Да еще как! Завоевали половину олимпийских медалей россиян корейской чеканки.

Да, это Елена Валерьевна Вяльбе , трехкратная олимпийская и 14-кратная чемпионка мира, президент Федерации лыжных гонок России. Этот пост, кстати, она по праву и заслугам унаследовала от бывшего начальника ЦСКА Анатолия Васильевича Акентьева. И в этом — преемственности поколений и славных традиций, передачи эстафеты побед — тоже гарантия успехов армейского спорта.

Упоминаю персонально Елену Вяльбе, к слову, маму трех детей, потому что она в эти дни отмечает 50-летие со дня рождения. Давайте все ее дружно поздравим и при этом с неким огорчением признаем, что ей не повезло — в том смысле, что в этот же день, 20 апреля, отмечал свое 60-летие еще один выдающийся армеец Вячеслав Александрович Фетисов (естественно, и ему поздравления от ИА «Российский Стадион»). И его юбилей, что касается освещения на телевидения, радио и в прессе, затмил праздничную дату Вяльбе. Может, ошибаюсь, но что-то не видел на спортивных каналах специальной передачи, посвященной ей, а на других — даже упоминания об этом. Пожалуй, лишь родная «Красная звезда» опубликовала пространный материал.

Вот тогда-то и были произнесены цифры, радующие слух армейских болельщиков и подтверждающих, что ЦСКА — пожалуй, ведущий сегодня в стране спортивный коллектив, внесший за годы существования значительный вклад как в развитие спорта внутри страны, так и в укрепление престижа СССР/России на международной арене. Это без малого 1400 олимпийских наград, из коих 591 высшая, это более 6000 медалей (половина — золотых), завоеванных на чемпионатах Европы и мира, а количество чемпионов страны перевалило и вовсе за 15000.

Казалось, самое место словам из песни: «Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить, но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить». О любви и преданности клубу. Но хватит песен и дифирамбов, и начальник ЦСКА полковник Артем Громов (не в ночи весенние, а в дни весенние) перевел разговор в деловое русло, обозначив задачи клуба на ближайшее время и перспективу. В частности на появлении прекрасного стадиона и ледового дворца для фигуристов, ЦСКА не останавливается. К концу нынешнего года планируется сдать в эксплуатацию «пристанище» для гимнастов в подмосковных Ватутинках; в тех же Ватутинках и Ростове-на-Дону вот-вот будут готовы два футбольных поля — вклад клуба в подготовку к чемпионату мира. Предполагается также привести в рабочее состояние яхт-клуб в Севастополе, ряд других объектов.

Что и говорить, планов громадье, хозяйство огромное, 171 объект, на них базируются 60 команд и спортшкол, культивируются свыше 70 видов спорта. Однако почему-то здесь хочется отвлечься от юбилея и вспомнить Козьму Пруткова с его известным изречением: нельзя объять необъятное.

Полагаю, что за те годы, что тесно был связан с армейским спортом, в том числе и когда после «Красной звезды» трудился в Госкомспорте, достаточно хорошо был знаком с его прежней структурой, на местах она работала весьма эффективно. Я имею в виду спортклубы округов и флотов (СКА) со своим штатом спортсменов, тренеров, специалистов, со своей базой и т.д. Они, будучи практически самостоятельны в своей деятельности, подчиняясь лишь Спорткомитету МО, пользовались у себя в регионах таким же авторитетом, а то и больше, нежели те же спартаковские, динамовские и иные организации. На них молились местные спортивные руководители, видели в них пример четкой организации спортивно-массовой работы и спорта высших достижений.

Вот лишь один пример пользы, касающийся футбола, конкретно ЦСКА. Сколько ставших потом ведущими игроками главной армейской команды (да и сборной страны) прошли через сито команд окружных, где раскрылся их талант. И наоборот, если вдруг в ЦСКА на каких-то позициях обнаруживался перебор или возникали иные причины, то этих футболистов отправляли из Москвы, но главное — они не терялись, все время пребывали в игровом тонусе, участвуя в местных турнирах (областных, краевых, республиканских), готовясь к чемпионату Вооруженных Сил. И ведь тренерский состав в этих коллективах был сильный — Валентин Николаев , Анатолий Четырко, Николай Маношин, Валентин Бубукин Владимир Федотов … К слову, к хоккею и другим играм это тоже относилось.

Ныне, после реорганизации, действуют семь региональных объединений, замыкающиеся на ЦСКА, они превращены в филиалы, фактически утратив самостоятельность в решениях и престижность. Ведь, что лукавить, все управление идет с Ленинградского проспекта, 39. Все отсюда под контролем. На филиалы так и смотрят, как на филиалы. Прошлой осенью, будучи в Севастополе, потянуло заглянуть в СКЧФ, в котором неоднократно прежде бывал (ныне это центр морской и физической подготовки), хотел узнать, как дела, в частности, с парусным спортом (когда-то писал отсюда о Валентине Манкине , будущем трехкратном олимпийском чемпионе), да так толком ничего и не выяснил.

В общем, время покажет, насколько действенна подобная централизация. Эрзац, если заглянуть в словарь, — это неполноценность, это заменитель, он не может выполнять функции основного предмета.

А ведь именно функции основного предмета — и еще какие! — исполнял Центральный спортклуб Военно-Морского Флота (ЦСК ВМФ). Он, с момента создания, на протяжении долгих лет был головным в стране центром подготовки олимпийцев в водных дисциплинах — обеих видах гребли, парусе и водном поло. А результаты какие были! Нет сегодня клуба, эрзац, нет звездной команды ватерполистов. У байдарочников и каноистов уже не одну регату только единичные олимпийские успехи, у «академиков» последний лишь в 2004 году, а у парусников, если не изменяет память, вообще в прошлом веке. Невольно начинаешь задумываться о необходимости восстановления ЦСК ВМФ в прежнем виде, иначе в обозримом будущем, как поется еще в одной песне, «вам (нам) удачи не видать». Ни в водном поло, ни под парусами, ни с веслами.

Но хватит об этом, считайте сие отступление личным, на совести автора, можете его опровергать или соглашаться. А возвращаясь к 95-летию ЦСКА, скажу, ссылаясь на двукратную олимпийскую чемпионку полковника Светлану Хоркину, она сегодня — первый заместитель начальника ЦСКА. 29 апреля, в день юбилея, в московском метро будет введен в обращение на целых полгода специальный поезд с брендом клуба, Хоркина курирует этот сложный проект, требующий многократного согласования.

Обязательно надо прокатиться, воодушевиться новыми победами спортсменов ЦСКА. Причем с недавно открытой станции подземки, носящей гордое название — ЦСКА.

Михаил ШЛАЕН