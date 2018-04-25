Казанский марафон пробегут Канделаки и сын Газманова 

Тина Канделаки. Фото: instagram.com В Казанском марафоне-2018 примут участие певица Эльмира Калимуллина и Родион Газманов (сын Олега Газманова). Они планируют выйти на старт дистанции 3 км и выступить на афтепати марафона. Входным билетом на вечеринку станут медали, которыми будут награждать всех, кто добежит до финиша.
«Долго уговаривать артистов не пришлось. Они с готовностью откликнулись на наше предложение стать культурными послами Казанского марафона», — рассказал директор гонки Вадим Янгиров.
Казанский марафон пробежит и известная телеведущая Тина Канделаки, сообщила пресс-атташе спортивной серии мероприятий Timerman Ольга Камардина.
Казанский марафон пройдет 20 мая.
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