Казанский марафон пробегут Канделаки и сын Газманова

«Долго уговаривать артистов не пришлось. Они с готовностью откликнулись на наше предложение стать культурными послами Казанского марафона», — рассказал директор гонки Вадим Янгиров.

Казанский марафон пробежит и известная телеведущая Тина Канделаки, сообщила пресс-атташе спортивной серии мероприятий Timerman Ольга Камардина.

Казанский марафон пройдет 20 мая.

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