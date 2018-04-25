Премьера фильма RTД о футбольных бандах Европы

Хулиганизм зародился в середине XX века на родине футбола — в Англии, однако максимальный размах движение получило в последние 20—30 лет. За это время в Европе появилось множество группировок, главной целью которых является драка с фанатами соперничающей команды. Члены банд рассказали RT о причинах и целях своей затянувшейся войны, в которой уже убиты и покалечены десятки людей.

Околофутбольное движение, получившее название хулиганизм, начало зарождаться в Англии в конце 1950-х годов. При этом впервые случаи столкновений между болельщиками противоборствующих клубов зафиксированы намного раньше — в начале XIX века.

Группировки агрессивно-настроенных фанатов формируются из людей, объединённых схожими футбольными пристрастиями. Но со временем главенствующую роль для них начинает занимать желание нанести подраться с представителем другого клуба, а не поддержать любимую команду. Так произошло с «Шефом» — поклонником шведского «Гётеборга» и основателем одной из самых жестоких хулиганских банд Европы — Wisemen.

«В своё время команда «Гётеборг» была довольно дружелюбной. У нас не было врагов, мы просто приходили смотреть футбол семьями, брали с собой детей. А фанаты из Стокгольма наоборот, всегда были очень агрессивными, мы для них были очень лёгкой мишенью. Они стали совершать нападения, крушили пабы, пугали людей. И некоторые из нас подумали: «Надо дать сдачи!» Поначалу это была самозащита. А потом мы поняли, что у нас неплохо получается и стали чаще нападать сами. Начали выезжать заграницу или в столицу Швеции», — рассказывает «Шеф».

В настоящее время основатель Wisemen владеет тремя ресторанами в родном Гётеборге, однако это не мешает ему принимать активное участие в околофутбольной деятельности. По его словам, ранее ему не раз приходилось получать серьёзные раны во время столкновений с фанатами соперника.

«Меня пытались зарезать, у меня были сломаны рёбра, руки. Мне порезали лицо», — признаётся фанат.

По его словам, со временем бои между болельщиками претерпели серьёзные изменения. Они не потеряли в жестокости, однако стали больше напоминать спорт. Но ранее столкновения не раз заканчивались летальным исходом.

«Народ штурмовал пабы, устраивал драки. Не было никаких правил: люди использовали палки, ножи, бутылки, стулья — всё, что попадалось под руку. Это были бои без правил, и фанаты действительно хотели убивать друг друга. В итоге один из наших погиб», — говорит «Шеф».

«Ищем случая подраться»

Греция также славится ожесточёнными схватками между фанатами. Особняком стоят сражения между болельщиками «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса». Во время матчей между этими злейшими соперниками, страсти разгораются как на футбольном поле, так и за его пределами. Причём зачастую им не нужно веской причины для того, чтобы побить своих противников.

«В начале декабря мы напали на хулиганов «Панатинаикоса» во время волейбольного матча. Их было примерно 150 человек, нас — около 70. Мы пробрались на стадион и когда встреча закончилась, атаковали их. Наши ребята стояли у двери и били их дубинками. Также мы сожгли их мотоциклы. Нам плевать, какой это спорт, мы ищем случая подраться с нашими врагами», — заявляет участник фанатской группировки «Олимпиакоса» Gate 7, который отдал ей половину своей жизни — 15 лет.

В Афинах необходимо чётко понимать, в какой именно части города ты находишься. Столица Греции поделена на зоны влияния. Одна принадлежит зелёным — фанатам «Панатинаикоса», вторая — красным, которые являются сторонниками «Олимпиакоса». В столкновениях между «ултрас» этих клубов были покалечены и убиты десятки молодых греков. Причина в практически полном отсутствии правил: хулиганы дерутся в шлемах и пользуются палками, арматурами и ножами.

«Мы ищем встречи с ними на улицах. И они тоже. Назначать поединок в лесу — не в наших правилах. Конфликты между фанатами «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» продолжаются последние 30 лет. Я думаю, что эта ненависть никогда не закончится. Ей просто не позволят сделать это. С каждым годом она будет только расти», — добавил участник группировки Gate 7.

Также остро проблема с футбольными хулиганами стоит в Германии. Данные группировки здесь существуют на протяжении более 30 лет. Однако по мнению автора ряда книг о футбольных фанатах Дуги Бримсона , в последнее время положение осложнилось.

«Мне кажется, в плане хулиганизма и расизма особое внимание надо обратить на Германию. Из-за иммигрантов уровень недовольства в стране всё время растёт, и ситуация становится всё хуже. И в прошлом у них что-то подобное уже было, давайте будем объективными», — считает он.

«Во времена моей молодости, не было такого понятия как «футбольные хулиганы». Этот термин пришёл к нам позже, из Англии. Я думаю, тогда правил проведения фанатских драк было меньше. Они стали появляться потом, например, лежачих не бить. Но раньше такого не было. Если на трибунах стадиона были болельщики команды соперника, происходило столкновение», — признается Андреас Ленц, ветеран хулиганской группировки «Штутгарта».

Полиция страны старается пресекать конфликты между фанатами. Однажды в штаб группировки болельщиков «Штутгарта» пришли стражи правопорядка и провели обыск. Однако хулиганов это не останавливает. Со временем они перешли с сотовых телефонов на интернет и теперь пользуются сетью для организации драк.

По мнению Бримсона, проблему существования околоспортивных группировок не удастся решить никогда.

«Хулиганизм — это зверь. И он постоянно растёт. Что будет дальше — неизвестно. Тот факт, что до сих пор об этом говорят в новостях доказывает, что проблема не будет решена никогда, — считает писатель.

Полную версию фильма смотрите на сайте RTД.