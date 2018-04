Лиам Хемсворт жестоко разыграл Майли Сайрус (видео)

Несмотря на регулярные слухи о ссорах и расставаниях (куда же без них), Майли Сайрус Лиам Хемсворт по-прежнему счастливы, влюблены и практически все время проводят вместе. А чтобы не заскучать, Лиам периодически разыгрывает свою девушку — вот только не всегда эти розыгрыши получаются безобидными.

На днях Майли опубликовала в своем Instagram видео такого розыгрыша. Начинается все совершенно невинно: Майли и Лиам едут в машине под музыку, Сайрус снимает, а Хемсворт — за рулем. А затем Лиам делает вид, что потерял управление автомобилем, кричит, и Майли так пугается, что телефон падает у нее из рук. «Ненавижу, когда он так делает», подписала видео певица — и действительно, розыгрыш получился точно не для слабонервных.

The cutest thing about Miley and Liam is that they act like best friends and they are 100% comfortable with each other ❤ Honestly the best type of relationship

22 Апр 2018 в 4:25 PDT Подобный розыгрыш Лиам проворачивает далеко не в первый раз, и Майли, похоже, до сих пор не может привыкнуть — еще в 2016 году она показывала своим подписчикам практически аналогичное видео:

BGVs: @liamhemsworth Starring: Barbie Da Beagle @beaglefreedom

