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«Взрослый» дебют Мартина Малютина
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«Взрослый» дебют Мартина Малютина 

Советский спорт 30 минут назад
Фото: Советский спорт
Главный плавательный форум страны проходит в эти дни в столице. Омскую область на этих стартах представляют Константин Лазаренко, Мартин Малютин, Иван Павлов, Рустам Рыбин, Даниил Самородов, Никита Люлючев, Антон Агешкин, Вячеслав Синькевич, Рустам Гадиров и Илья Козак.
Вчерашний юниор, воспитанник тренера Натальи Рощиной, мастер спорта Мартин Малютин на этом чемпионате России заработал свою первую «взрослую» медаль. Наш спортсмен стал третьим на дистанции 400 метров вольным стилем, показав время 3:48,46 минуты. Вместе с ним на пьедестал поднялись два заслуженных мастера спорта. Вторым на финише был петербуржец Вячеслав Андрусенко (3:47,25 минуты), а чемпионом страны стал представитель Татарстана Александр Красных (3:45,84 минуты).
— Год назад я выступал на чемпионате России в Казани, но здесь, в Москве, впервые удалось подняться на «взрослый» пьедестал, — прокомментировал свое выступление Мартин Малютин. — Конечно, я рад, но есть и немного разочарования, ведь до «серебра» мне не хватило всего секунды! Но, наверное, это все же справедливо. Дело в том, что у меня не было стопроцентной уверенности в собственных силах. Были и ошибки. Так что надо работать! Но в целом старт «взрослой» карьеры получился, я считаю, удачным.
Сегодня, 25 апреля, в 50-метровом бассейне «Олимпийский» заключительный день соревнований, так что у омских пловцов еще есть шансы пополнить медальную коллекцию своей команды.
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