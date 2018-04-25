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«Серебряная» цель
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«Серебряная» цель 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
С 20 по 28 апреля в столице проходят командное первенство страны по стрельбе из малокалиберного оружия и личные Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия по движущейся мишени среди спортсменов до 21 года.
Первую «омскую» медаль на этих соревнованиях добыли Ян Эйдензон, Александр Доронцов и Фёдор Лепешкин. Наши юниоры стали вторыми в неолимпийском упражнении –«малокалиберная винтовка, стрельба по движущейся мишени на дистанции 50 метров». Результат нашей команды — 1605 очков оказался на 23 очка меньше, чем у победителей — Александра Бельтюкова, Егора Спехова и Сергея Смирнова из Свердловской области. «Бронзу» завоевали спортсмены из Саратовской области Фёдор Избалыков, Александр Голованов и Данила Богданов, набравшие 1521 очко из 1800 возможных.
Напомним, что в эти дни, с 20 по 30 апреля, в южнокорейском городе Чхавон проходит этап Кубка мира по пулевой стрельбе, где выступит серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виталина Бацарашкина.
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